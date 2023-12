Skryté funkcie kľučiek na dverách auta, o ktorých ste nevedeli

Kľučka na dverách auta môže pôsobiť obyčajne, ale v skutočnosti je to vec, ktorá je navrhnutá s neuveriteľným citom pre detail a aj možnosti. Do takej obyčajnej veci totiž dizajnéri áut vkladajú dodatočné funkcie, o ktorých sa ale vie len pomerne málo. Ich cieľom je zjednodušiť vám šoférovanie, pomôcť vám za volantom a dokonca aj vo chvíľach nečakaných problémov, kedy sa do auta neviete dostať. V novom videu na ne poukázal čínsky kanál conggeshuoche, ktorý odhalil 6 funkcií kľučiek na dverách auta, o ktorých ste pravdepodobne doteraz nevedeli:

Slúžia na správne nastavenie spätných zrkadiel

Hovorí sa o tom aj v autoškolách, ale možno ste už na to zabudli. Na správne nastavenie spätných zrkadiel vám pekne poslúžia práve kľučky na dverách vodiča a spolujazdca. Pri nastavovaní zrkadla by ste mali kľučku na dverách vodiča zarovnať do pravého dolného rohu ľavého spätného zrkadla a do opačného rohu pravého zrkadla zase kľučku na dverách spolujazdca. Vďaka tomu budete mať čo najlepší výhľad na to, čo je za vami, a vaše oči sa budú sústrediť na okolie.

Pomôžu pri pozdĺžnom parkovaní

Pozdĺžne parkovanie robí mnohým vodičom problém a možno je to aj práve kvôli tomu, že nevedia, ako sa dá jednoducho si pomôcť. Aj na to totiž slúžia kľučky na dverách. Keď vidíte, že kľučka je v jednej línii s obrubníkom, mali by ste otočiť volant a plynulo zaparkovať bez ohľadu na to, ako zložito tento manéver vyzerá.

Bezpečne zabrzdíte pred autom pred vami

Ak je kolmo oproti vám auto, vidíte jeho dvere a teda aj máte dobrý výhľad na kľučku na nich. Keď sa blížite k takto zaparkovanému autu pred vami, pozerajte sa na kľučku dverí čo najdlhšie a pomaly sa približujte. Prudko zabrzdite v okamihu, keď kľučku stratíte z dohľadu pod prednou kapotou. Takto by ste mali od auta pred vami zaparkovať vo vzdialenosti asi 10 cm.

Otvoríte dvere bez toho, aby ste nimi udreli do auta vedľa

Toto je tip, ktorý pomôže všetkým v aute. Ak si totiž dobre všimnete polohu kľučky na aute vedľa vás na parkovisku, dokážete otvoriť dvere bez toho, aby ste sa báli, že nimi udriete do auta vedľa. Z auta tak vystúpite bez toho, aby ste sa snažili dvere otvárať len trochu. Keď sa pozriete von oknom a rám okna je v jednej rovine s kľučkou auta vedľa, môžete bezpečne otvoriť dvere a vystúpiť.

V kľučke je skrytý zámok pre klasický kľúč

Dnes už autá odomykáte elektronicky a nemusíme tak používať zámky. Aj z estetického hľadiska auto vyzerá lepšie, keď na dverách vidíme len elegantnú kľučku. Ak ale nedokážete dvere odomknúť elektronicky, v kľučke je skrytý aj klasický zámok. Zo svojich kľúčov vyberte mechanický kľúč. Ten jemne zasuňte do medzery pod krytom kľučky a odstráňte kryt. Takto sa vám odhalí skrytý zámok, ktorý už len jednoducho odomknete kľúčom.

Zjednodušia kolmé parkovanie

Keď parkujete kolmo a cúvate smerom k obrubníkom, pohľad do spätného zrkadla na kľučku vám môže pomôcť so vzdialenosťou od obrubníka. Navyše to viete využiť aj pri parkovaní ku stene v obchodných domoch alebo kdekoľvek inde. Sledujte v spätnom zrkadle stred kľučky na dverách vodiča. Keď sa dostane do rovnakej úrovne ako obrubník za vami, zastavte. V tomto bode budete od obrubníka približne 30cm.