Ruská volebná komisia odmietla promierovú prezidentskú kandidátku Duncovovú

Komisia zdôvodnila svoje zamietavé stanovisko údajnými „chybami v dokumentoch“ potrebných pre zaregistrovanie kandidatúry, ktoré bývalá nezávislá novinárka a komunálna politička Duncovová odovzdala 20. decembra.

Duncovová (40) chcela byť v marcových ruských prezidentských voľbách opozičnou vyzývateľkou dlhoročného šéfa Kremľa Vladimira Putina. Propaguje víziu „humánneho“ a demokratického Ruska, ktoré bude „mierové, priateľské a ochotné spolupracovať s každým na princípe rešpektu“.

Komisia odmietla Duncovovej kandidatúru jednohlasne, uviedla šéfka komisie Ella Pamfilovová. Po zamietavom rozhodnutí nemôže začať ani získavať podpisy na podporu svojej kandidatúry. O prezidentský úrad sa chcela uchádzať ako nezávislá kandidátka.

„Ste mladá žena, všetko máte pred sebou,“ povedala Pamfilovová Duncovovej pri oznámení rozhodnutia komisie.

Podľa sobotňajšieho vyjadrenia Pamfilovovej o zaregistrovanie prezidentskej kandidatúry požiadalo už 29 uchádzačov.

V prípade, že by volebná komisia Duncovovej kandidatúru zaregistrovala, musela by na svoju podporu zhromaždiť 300.000 podpisov z najmenej 40 ruských oblastí. Ak by ju zvolili za prezidentku, ihneď po nástupe do funkcie by podľa vlastných slov nariadila prepustenie politických väzňov.

Ruský parlament tento mesiac stanovil pre prezidentské voľby termín 17. marca 2024. Hlasovanie bude ale fakticky trvať tri dni - od 15. do 17. marca.

Vďaka pevnej kontrole nad politickým systémom v Rusku, ktorú si Putin vybudoval za 24 rokov pri moci, je jeho znovuzvolenie v marci takmer isté. Jeho verejne známi kritici, ktorí by mohli byť jeho vážnymi vyzývateľmi, sú buď vo väzení, alebo žijú v zahraničí, a väčšina nezávislých médií je zakázaná.