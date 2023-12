Takto vyzerali Vianoce žien v 80. rokoch 20. storočia, reakcia na darčeky hovorí za všetko

Video z 80. rokov minulého storočia sa stalo virálne na sociálnych sieťach a mnohým ľuďom ukázalo, ako vtedy vyzerali Vianoce pre mnohé matky. Vtipné sviatočné zábery zachytávajú ženu, ako si rozbaľuje darčeky a jej reakcia mnohých pobavila.

Jordan Alvillar zdigitalizovala domáce videá svojej rodiny z 80. rokov a časť z nich zverejnila na TikToku. "Tu vidíte, ako duša mojej mamy opúšťa svoje telo na Vianoce," uviedla sarkasticky Jordan. Podľa nej išlo o prvé Vianoce, kedy jej rodina mala videokameru, aby zdokumentovala svoje spoločné sviatky. Tridsaťšesťročná Jordan ukázala svoju mamu Susan, otca Jima, sestru Leslie, nevlastného brata Davida a seba v interiéri ich domu v Colorade. Jordan mala jeden rok, jej sestra štyri roky a nevlastný brat deväť rokov.

Susan, ktorá mala vtedy 37 rokov, je na záberoch v dlhej fialovej nočnej košeli, ako kľačí pri vianočnom stromčeku. Keď si rozbalila svoj darček, deti si mysleli, že je úprimne nadšená. Netušili, že predviedla herecký výkon svojho života a našťastie jej falošnú radosť zachytila kamera. "Je to mixér," povedala, keď roztrhla baliaci papier a našla presne ten mixér o ktorý žiadala. "No páni, už sa neviem dočkať, ako ho použijem, aby som môjmu manželovi pripravila úžasné jedlo. Len si predstav, aké chutné dobroty môžem pripraviť svojej rodine s týmto mixérom," pokračovala Susan a tvárila sa, že nevie, že dostane kuchynský spotrebič.

Video sa potom prestrihlo na nový klip, v ktorom Susan pripravuje jedlo v kuchyni. "Nie je to jednoducho nádherné obdobie prázdnin! Som taká rada, že som mohla variť, upratovať a jednoducho robiť veci, ako sa na bežnú ženu v domácnosti patrí," sarkasticky zvolala. Samozrejme, Jim v reakcii na manželkinu vtipnú poznámku dodal: "Ženská práca sa nikdy nekončí."

Neskôr sa vo videu objavila rodinná večera Alvillarovcov. Uprostred plaču detí Susan pokračovala v sarkastickom tóne. "Alvillarovci si sadajú k úžasnému pohodovému jedlu - ako zvyčajne," zažartovala. A neskôr, keď sa krik upokojil, Susan vyhlásila: "Toto je pokojná vianočná večera. Chcete vedieť, prečo je taká pokojná? Deti sú už preč." Následne sa vo videu ukázali ďalšie zábery z rozbaľovania darčekov, na ktorých Susan otvára ďalší balík. "Pozrite, to je hrnček, ktorý sa nedá vyliať! ... Ďakujem vám všetkým," poznamenala a v ruke držala hrnček s kávou.

Mnohí v komentároch pod videom uviedli, ako veľmi sa im páči Susanin suchý humor, a dodali, že klip je podľa nich nadčasový". "Jej tvár po tom, čo povedal: 'práca ženy sa nikdy nekončí.' To bol koniec," napísala jedna žena, zatiaľ čo iná uviedla, že jej mlčanie hovorí za všetko. Iní poznamenali, že to vyzeralo ako zo sketch show. Jeden človek si zasa zavtipkoval: "Začínam chápať, prečo je moja mama taká pasívne agresívna." Ďalšia osoba dodala: "Je upokojujúce vedieť, že generácia mojej mamy sa nemala lepšie ako my."

Jordan sa v rozhovore pre Today priznala: "Ľudia hovoria všeobecne o čare sviatkov bez toho, aby zdroj tohto čara vzťahovali na konkrétneho človeka. Ako dospelý si uvedomíte, že tými ľuďmi sú zvyčajne mamy." Susan v tom čase pracovala v oblasti vzťahov s verejnosťou, zatiaľ čo Jim bol súdnym advokátom. Susan však mala na starosti aj domáce práce a stráženie detí, takže sviatky boli pre ňu o to viac vyčerpávajúce.