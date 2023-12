Nemocničný personál ostal zhrozený. Toto im vedenie darovalo na Vianoce

Vianočné sviatky v zamestnaní okrem dovolenky u väčšiny zamestnancov signalizujú prijímanie finančných odmien. Niektorí zamestnávatelia ich nahrádzajú exkluzívnymi poukazmi, ďalší zas darujú zamestnancom iný typ hodnotného darčeka.

Jedni z tých, kto si nielen počas Vianoc zaslúžia najviac uznania, sú bez pochýb zamestnanci v zdravotníctve. Nie každá nemocnica si ich však vie uctiť tak, ako by sa patrilo.

Na sociálnej sieti X, predtým známej ako Twitter, sa rozbehla diskusia pod príspevkom používateľky Amandy B. Tá sa ostatným používateľom posťažovala, že v jej práci im na Vianoce darovali zemiak.

„V mojej práci nám ako vianočné prémie darovali zemiaky,“ píše Amanda v príspevku. „Bez srandy som ako prémiu dostala nemocničný zemiak.“

Akoby toho nebolo dosť, zamestnávatelia mali zamestnancom oznámiť, že keďže zemiak má hodnotu 15 dolárov (13 eur), pri ďalšej výplate im ho zdania. „Nehodila by sa niekomu asistentka? Ja len že by som rada podala výpoveď,“ dodala Amanda.

YOU ATTENTION PLEASE! The moment you've all been waiting for, my $15 taxed potato. pic.twitter.com/rVAmaDFD6N