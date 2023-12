SHMÚ vydal niekoľko výstrah, na toto sa pripravte v sobotu

Na niektorých miestach Slovenska sa v sobotu (23. 12.) môže vyskytnúť sneženie, vietor aj povodne. Okrem toho si treba dávať pozor na snehové jazyky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy, informuje o tom na svojom webe.

Snežiť by malo v celom Žilinskom a Banskobystrickom kraji a vo väčšine okresov Trenčianskeho kraja. Rovnako tiež v okresoch Stará Ľubovňa, Poprad, Kežmarok, Bardejov, Púchov, Prievidza, Považská Bystrica, Ilava, Žiar nad Hronom, Brezno a v Banskej Bystrici. Výstraha prvého stupňa tam platí do nedele (24. 12.) do polnoci.

Na snehové jazyky si treba dávať v celom Žilinskom kraji. Takisto v okresoch Stará Ľubovňa, Poprad, Kežmarok, Bardejov, Púchov, Prievidza, Považská Bystrica, Ilava, Žiar nad Hronom, Brezno a v Banskej Bystrici.

Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí vo všetkých okresoch Bratislavského a Trnavského kraja, pre väčšinu okresov Nitrianskeho kraja, Myjavu a Poprad. V okresoch Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno a Banská Bystrica platí výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách. Výstrahu prvého stupňa vydal SHMÚ v okresoch Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice a Žilina.

Druhý stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňami platí v okresoch Skalica, Turčianske Teplice, Zlaté Moravce, Topoľčany, Partizánske Bánovce nad Bebravou, Levice-západ, Levice-východ a Prievidza. Rovnako tiež pre Žarnovicu, Banskú Štiavnicu, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detvu, Veľký Krtíš, Krupinu, Lučenec a Michalovce. V okresoch Senica, Martin, Nové Zámky-sever, Nitra, Banská Bystrica, Brezno, Poltár a Trebišov bez Roňavy platí prvý stupeň výstrahy pred povodňami.