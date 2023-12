Ako zabaliť darčeky nepravidelných tvarov: Takto ušetríte papier

Vianoce sú už za rohom a mnohí ľudia budú baliť darčeky pre svojich blízkych. Pre mnohých však ide o nie veľmi obľúbenú činnosť, pretože balenie niektorých darčekov môže byť náročne, najmä ak majú nepravidelný tvar. Známa austrálska influencerka sa však podelila o niekoľko rád, ako zabaliť darčeky tak, aby vyzerali úhladne. Na sociálnej sieti zverejnila návody na balenie darčekov rôznych tvarov.

1. Ako zabaliť darček zvláštneho tvaru

Chantel poradila, ako zabaliť darčeky, ktoré majú rôzne tvary. V jej prípade to bola plyšová hračka, ktorú zabalila do tvaru vianočného crackeru. Na začiatok influencerka nastrihala baliaci papier na požadovanú veľkosť a do stredu umiestnila hračku. Potom preložila každú polovicu papiera tak, aby sa stretli v strede, a upevnila ich pomocou lepiacej pásky.

Následne darček vytiahla a papier vyrovnala do obdĺžnika, potom ho opäť pozdĺžne preložila, aby vznikol tenký obdĺžnik. Chantel potom preložila strany dovnútra asi o päť centimetrov a potom odstrihla štyri rohy do pravouhlého trojuholníka. Po rozložení to vyzeralo ako typický vianočný cracker, pričom darček sa umiestnil do jeho stredu. Chantel potom zviazala obe strany stuhou, a darček bol zabalený.

Tento postup môže fungovať aj v prípade hrnčekov a sviečok, pretože aj tie sa niekedy balia veľmi ťažko.

2. Ako zabaliť okrúhly darček

Chantel sa tiež podelila o najlepší spôsob balenia okrúhlych darčekov, ako sú sviečky alebo difuzéry. Pri ich balení nám ostane veľa prebytočných kusov papiera a darčeky nakoniec môžu vyzerať chaoticky. Na začiatok si odmerajte množstvo papiera, ktoré potrebujete, a potom každú dlhšiu stranu nastrihajte na pásiky dlhé približne dva až tri centimetre. Potom položte darček na papier a zaistite ho pomocou lepiacej pásky. Okraje, ktoré ste práve obstrihali následne začnite spájať a všetky pásiky nakoniec spojte trochou lepiacej pásky. Chantel odporúča na záver použiť efektnú mašľu.

3. Ako zabaliť darček nepravidelného tvaru

Chantel tiež predviedla, ako zabaliť šiltovku, ktorá má nepravidelný tvar a veľkosť. Na začiatok odmerajte papier tak, aby doňho zmestil darček, a stred prelepte lepiacou páskou. Potom spodok preložte smerom nahor a papier mierne roztvorte, aby ste vytvorili kosoštvorec. Hornú aj spodnú časť preložte dovnútra a potom zaistite páskou, aby vzniklo ploché dno. Vložte darček dovnútra, zalepte alebo zospinkujte vrch a máte krásnu úhľadnú darčekovú tašku z baliaceho papiera.

Podobným spôsobom viete zabaliť aj fľašu s alkoholom. V závere však vrch vašej tašky poskladajte do tvaru harmoniky a použite stuhu, aby ste vytvorili pekný efekt.