Strelec z Prahy vraždil aj v Klánovickom lese, potvrdila polícia

Balistická expertíza preukázala zhodu zbrane, ktorá bola použitá pri vražde muža a jeho syna v Klánovickom lese minulý týždeň, so zbraňou, ktorú polícia našla v dome, kde býval strelec z univerzity. Česká polícia to v piatok uviedla na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Mimořádná zpráva



Balistická expertiza prokázala SHODU zbraně, která byla použita v Klánovickém lese, se zbraní, která byla nalezena v domě, kde bydlel střelec z univerzity. #policiepp #policiepha — Policie ČR (@PolicieCZ) December 22, 2023

Podozrenie, že by strelec, ktorý vo štvrtok útočil na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej, mohol mať na svedomí aj obete z Klánovického lesa, mala polícia už vo štvrtok. V piatok uviedla, že je to „veľmi pravdepodobné“. Nie je však známa žiadna väzba útočníka k obetiam ani lokalite, podľa policajného prezidenta to boli zrejme náhodne vybrané obete.

Obeťami vraždy z minulého týždňa sú podľa médií 32-ročný muž a jeho dvojmesačné dieťa. Po tejto tragickej udalosti rozbehla polícia v lese na východnom okraji Prahy rozsiahle dvojdňové pátranie, počas ktorého hľadala akékoľvek dôkazy. Až do štvrtka nemala o vrahovi žiadne informácie.

V piatok však šéf pražského 1. oddelenia všeobecnej kriminality Aleš Strach potvrdil, že útočník z FF UK bol medzi podozrivými. „Bol jedným z tých, ktorých by sme preverovali. Dôvody zohrával len čas. Podozrivých bolo dosť,“ vysvetlil dôvody, prečo mu v ďalej streľbe nedokázali zabrániť. Doplnil, že okruh podozrivých bol asi 4000 ľudí. Pripustil, že polícii chýbalo viac dní, aby tragédii predišla.

Okrem zavraždenej dvojice a 14 obetí z univerzity strelec zabil v obci Hostouň pri Prahe aj svojho otca, a to krátko predtým, než odišiel vraždiť do hlavného mesta.

Medzi zranenými sú aj občania ďalších krajín

Minister vnútra Vít Rakušan predtým spresnil informácie o meniacom sa počte obetí pri útoku na univerzite. „Trinásť obetí zahynulo na mieste činu, k nim sa počíta 14. mŕtvy, ktorým je strelec. Jedna obeť zomrela v nemocnici,“ povedal a potvrdil, že medzi zranenými je aj jeden občan Holandska a dvaja občania Spojených arabských emirátov.

„Tento druh útoku je činom, ktorému sa dá veľmi ťažko predchádzať,“ vyhlásil minister. Rezort vnútra podľa neho vníma spoločnú zodpovednosť za bezpečnosť vo verejnom priestore. Rovnako si myslí, že diskusia o zbraňovej legislatíve je legitímna. Pripomenul, že v Poslaneckej snemovni je aktuálne zákon o zbraniach, ktorý zavádza napríklad sprísnenie lekárskych prehliadok, špeciálne psychologické posúdenie či povinnosť podnikateľov oznamovať podozrivé nákupy zbraní.