V ČR bude 23. decembra štátny smútok na uctenie si pamiatky obetí streľby

Po mimoriadnom rokovaní vlády to oznámil český premiér Petr Fiala. Vyzval ľudí, aby si obete uctili v sobotu o 12.00 hod minútou ticha, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„23. december bude dňom štátneho smútku na uctenie si pamiatky obetí bezprecedentného útoku strelca v Prahe a najneskôr v tento deň bude štátna vlajka na úradných a verejných budovách vyvesená na pol žrde. Súčasne vyzývame všetkých občanov ČR, aby si 23. decembra, na deň štátneho smútku, o 12.00 hod uctili pamiatku obetí minútou ticha,“ vyhlásil Fiala. V tomto čase by sa tiež podľa jeho slov mali rozoznieť zvony v celej ČR, požiadal o to kompetentné osoby.

Vláda okrem toho uložila ministrovi spravodlivosti, aby poskytol maximálnu súčinnosť obetiam a pozostalým pri riešení žiadostí o odškodnenie. „Je potrebné myslieť aj na túto stránku veci a aj týmto spôsobom vyjadriť svoju účasť a pochopenie pre to, čo ľudia, ktorých blízki sa stali obeťou tohto brutálneho útoku, prežívajú,“ vysvetlil predseda českej vlády.

Prezident ČR Petr Pavel na spoločnom tlačovom brífingu apeloval na všetkých, aby tragický čin nezneužívali na útoky na políciu či na šírenie dezinformácií. „Tento apel sa vzťahuje na všetkých - na politikov, médiá, občanov, na všetkých, ktorí majú prístup k sociálnym sieťam,“ vyhlásil.

Zároveň ocenil tých, ktorí ako prví išli prehľadávať budovu za účelom nájdenia páchateľa. „Ako bývalý vojak môžem povedať, že to nie je jednoduché a vyžaduje to veľkú odvahu,“ povedal Pavel. Za dôležité považuje nájsť riešenia, ako takýmto situáciám v budúcnosti predchádzať, ak je to vôbec možné. „Budeme pracovať na tom, aby sme zistili, kde aké problémy môžu byť, prípadne ako existujúci systém ďalej vylepšiť,“ dodal.

Na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v centre Prahy vo štvrtok útočil strelec, podľa policajného prezidenta Martina Vondráška bol študentom školy. Po útoku je 14 obetí a desiatky zranených, niektorí sú vo vážnom stave. Útočník legálne držal niekoľko zbraní.