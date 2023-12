Huliak: Rozpočtové provizórium by znamenalo pre samosprávy existenčné problémy

Vyhlásil to vo štvrtok na tlačovej konferencii poslanec Národnej rady (NR) SR Rudolf Huliak (SNS).

„Ak by sme neschválili rozpočet, množstvo našich obcí by šlo do rozpočtového provizória. Hovorím o malých obciach, väčšie mestá by to ako tak prežili. Sme radi, že sme tak závažný zákon schválili dnes,“ dodal poslanec NR SR Roman Malatinec (Hlas-SD) a zároveň dodal, že vláda pomôže rozvoju aspoň čiastkovo finančnými zdrojmi v rámci pomoci pre samosprávy.