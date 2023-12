Polícia nemá informácie o tom, že by útok v Prahe mohol súvisieť so Slovenskom

Huliak: Rozpočtové provizórium by znamenalo pre samosprávy existenčné problémy

DNES - 19:58 Domáce

Pokiaľ by nebol schválený štátny rozpočet, bolo by podľa poslanca Huliaka nutné ísť do rozpočtového provizória, ktoré by pre mnohé samosprávy znamenalo existenčné problémy.