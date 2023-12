Premiér: Opozícia si zvolila cestu deštrukcie štátu

Fico opozíciu obvinil, že prostredníctvom obštrukcií v parlamente chce dosiahnuť neschválenie štátneho rozpočtu. Upozornil, že by to malo vážne dôsledky na život bežných ľudí. „V rozpočtovom provizóriu by nemohli platiť kompenzačné opatrenia v súvislosti s energiami, nebola by možná ani pomoc pri hypotékach. Rovnako by sa nemohli zrealizovať mnohé ďalšie opatrenia, ktoré sú naviazané na štátny rozpočet,“ upozornil premiér.

Prístup opozície v tomto prípade podľa neho nemá nič spoločné s klasickou politickou obštrukciou a štandardnou formou koalično-opozičného súboja. „Opozícia si zobrala občanov SR ako rukojemníkov pre dosiahnutie vlastných politických cieľov,“ vyhlásil predseda vlády.

Verí, že sa v Národnej rade SR podarí napokon dorokovať a schváliť štátny rozpočet, vyzval opozíciu, aby tomu prestala brániť. Zopakoval, že o Úrade špeciálnej prokuratúry a zmenách v Trestnom zákone sa i tak bude rokovať až v januári 2024. Zároveň dodal, že súčasný postup opozície len posilňuje v radoch koalície presvedčenie o nevyhnutnosti navrhovaných zmien.