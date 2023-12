Auto narazilo do 58-ročného chodca, so zraneniami skončil v nemocnici

DNES - 10:41

Pri dopravnej nehode vo Zvolene auto narazilo do 58-ročného chodca, ktorého so zraneniami previezli do nemocnice.

Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici na sociálnej sieti s tým, že hľadá svedkov tejto nehody. Ako uvádza, udalosť sa stala v stredu (20. 12.) pred 18.00 h na ceste pri Slovenskej autobusovej doprave Zvolen a pri obchodnom dome. Vozidlo Renault Kangoo išlo v smere od obchodu na centrum mesta. Pred ním išlo auto, ktoré náhle zmenilo smer jazdy vpravo, aby sa vyhlo zrážke. „Vodič Renaultu už nestihol zareagovať a narazil do chodca. Ten stál chrbtom v strede ľavého jazdného pruhu bez reflexných prvkov,“ objasňuje polícia.