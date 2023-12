Orbán: Prijatím Ukrajiny do EÚ by podpora určená strednej Európe išla do Kyjeva

Ak by bola Ukrajina prijatá za člena Európskej únie, potom by finančná podpora doteraz poskytovaná krajinám strednej Európy vrátane Maďarska smerovala na Ukrajinu. Vyhlásil to v stredu večer v rozhovore pre komerčnú televíziu TV2 predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Ešte nikdy sa nestalo, že by chceli do EÚ prijať krajinu, ktorá je vo vojne,“ povedal ďalej Orbán. Podľa jeho slov zatiaľ napríklad nie je zrejmé, či by sa vstupom Ukrajiny stali súčasťou Únie aj územia, ktoré má v súčasnosti pod kontrolou Rusko.