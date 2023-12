Srbsko po kritike a protestoch usporiada čiastočné opakovanie volieb

Oznam nasledoval len niekoľko dní po tom, čo víkendové celoštátne parlamentné a komunálne voľby vyvolali protesty a medzinárodné odsúdenie za údajné podvody. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.

„Srbská volebná komisia rozhodla, že parlamentné voľby v Srbsku sa zopakujú v 30 z vyše 8000 volebných lokalít a budú sa konať 30. decembra,“ uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom štátnou rozhlasovou a televíznou stanicou RTS.

Volebná komisia v predchádzajúcich dňoch informovala, že nedeľné predčasné parlamentné voľby vyhrala vládnuca pravicová Srbská pokroková strana (SNS) prezidenta Aleksandra Vučiča so ziskom zhruba 46 percent hlasov. Nasledovalo proeurópske hnutie Srbsko proti násiliu (SPN) s 23,5 percenta hlasov. Ak by sa tento výsledok definitívne potvrdil, znamenalo by to, že SNS by mala v 250-člennom parlamente absolútnu väčšinu a budúcu vládu by zostavila sama. SNS vyhlasuje, že zvíťazila aj v komunálnych voľbách v Belehrade.

Odporcovia prezidenta Vučiča v Srbsku tvrdia, že víkendové voľby boli zmanipulované. V pondelok aj v utorok zorganizovali protesty, na ktoré prišli tisíce ľudí. Opoziční lídri sa chystali podať oficiálne sťažnosti na podvody vo voľbách v Belehrade. Opozičná politička Marinika Tepičová informovala, že opozícia má na ne „stovky sťažností“.

Spojené štáty vyzvali v utorok Srbsko, aby sa zaoberalo obavami týkajúcimi sa správnosti priebehu víkendových volieb v krajine. Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) totiž hlásila nezrovnalosti počas hlasovania. Patrili k nim kupovanie hlasov či nadmerný počet odovzdaných hlasovacích lístkov v urnách.

„Tvrdenia o nezrovnalostiach, hlásené OBSE a ďalšími tímami pozorovateľov volieb, musia byť vyšetrené,“ povedal okrem iného hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller. „Vyzývame Srbsko, aby spolupracovalo s OBSE na riešení týchto obáv.“

Nemecko označilo nezrovnalosti počas volieb v Srbsku za „neprípustné“ pre krajinu, ktorá dúfa v členstvo v Európskej únii. Samotná EÚ v utorok oznámila, že „volebný proces v Srbsku si vyžaduje jasné zlepšenie a ďalšiu reformu“.