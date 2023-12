Vláda zvažuje zníženie DPH na niektoré potraviny

Jedno z nich môže byť aj zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na základné potraviny o 5 %. V stredu to na tlačovej konferencii po rokovaní vlády uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

„Robíme najrýchlejšie, ako môžeme. V hre sú aj obmedzenie obchodných marží obchodných reťazcov alebo zníženie DPH na základné ceny potravín, vieme si predstaviť jej pokles z 10 na 5 %,“ priblížil Tomáš.

Vyjadril sa aj k téme zastropovania dôchodkového veku. Diskusiu o reálnom dôchodkovom strope chce Tomáš otvoriť, no muselo by dôjsť k zhode na novele ústavy naprieč politickým spektrom. Zároveň by bolo potrebné pristúpiť k takým kompenzačným opatreniam, aby bola zachovaná udržateľnosť dôchodkového systému.

Pri riešení problému s narastajúcim počtom žiadostí o predčasné dôchodky, ktorý spôsobuje zamestnávateľom problémy, Tomáš povedal, že Inštitút sociálnej politiky analyzuje, nakoľko je situácia vážna.

„Situácia je dočasná. Týka sa tohto a pravdepodobne budúceho roka. Kým nebudeme mať opatrenie definitívne pripravené a odkonzultované so sociálnymi a koaličnými partnermi, tak ho predstavovať nebudem. Chceme ho však predložiť v skrátenom legislatívnom konaní v januári,“ uviedol Tomáš.