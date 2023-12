Szijjártó reagoval na verdikt súdu v Colorade ku kandidatúre Trumpa

Šéf maďarskej diplomacie v stredu na Facebooku položil otázku, čo by sa stalo, keby sa prezidentského kandidáta pokúsili vylúčiť v niektorej stredoeurópskej krajine, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Ak by sa niečo podobné stalo v stredoeurópskej krajine vedenej vlasteneckou vládou, koľko minút by trvalo v Európskom parlamente k vyhláseniu o úmrtí demokracie, koľko minút by trvalo americkému ministerstvu zahraničných vecí k vydaniu odsudzujúceho vyhlásenia, koľko minút by Európskej komisii trvalo zamraziť finančné prostriedky Európskej únie a koľko minút by trvalo, kým by sa v globálnej sieti liberálnych médií objavili články o likvidácii právneho štátu?“ napísal Szijjártó a poznamenal, že teraz je ticho, nie však kvôli adventu.

Najvyšší súd v americkom štáte Colorado v utorok večer označil bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa za „nespôsobilého“ uchádzať sa o funkciu prezidenta na základe ustanovenia americkej ústavy. Ustanovenie zakazuje zastávať úradnú funkciu predstaviteľom, ktorí sa zapojili do „vzbury alebo povstania“.