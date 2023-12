Raketa spoločnosti Blue Origin absolvovala po vyše roku úspešný let

Misia NS-24 odštartovala zo základne neďaleko mesta Van Horn v Texase o 10.43 h miestneho času (17.43 h SEČ). TASR správu prevzala od agentúry AFP.

Kapsula sa úspešne oddelila od nosnej rakety a dostala sa až do výšky 107 kilometrov. Prekročila tým medzinárodne uznávanú hranicu vesmírneho priestoru známu ako Kármánova hranica, ktorá sa nachádza vo výške 100 kilometrov. Nosná raketa po oddelení od kapsuly následne vertikálne pristála na štartovacej rampe, o niekoľko minút neskôr dosadla v púšti pomocou troch padákov aj kapsula.

Kapsula mala na palube niekoľko vedeckých pokusov. Jeden mal overiť fungovanie vodíkového palivového článku v mikrogravitácii, cieľom ďalšieho bolo sledovať pohyb vody a plynu v beztiažovom stave. Získané výsledky by v budúcnosti mohli pomôcť pri sledovaní kvality vody pre astronautov vo vesmíre.

Úspech misie NS-24 bol dôležitý pre návrat spoločnosti Blue Origin do vesmíru. Po výbuchu rakety z 12. septembra 2022, ktorý spôsobila dýza motora vystavená vyššej teplote, ako sa predpokladalo, nasledovalo viac než rok trvajúce vyšetrovanie Federálneho úradu pre letectvo (FAA). Ten vydal súbor opatrení, ktoré spoločnosť musela splniť, aby opätovne dostala povolenie lietať s pasažiermi.

Bezosova spoločnosť súperí v suborbitálnych letoch do vesmíru so spoločnosťou Virgin Galactic britského miliardára Richarda Bransona. Blue Origin do havárie absolvovala šesť komerčných letov, ktorých sa zúčastnil aj Bezos. Virgin Galactic v tomto roku uskutočnila päť suborbitálnych komerčných letov.