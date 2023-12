Zelenskyj: Ukrajina dosiahla v Čiernom mori "veľké víťazstvo"

„Každý vie oceniť, že ruská flotila bola zbavená takmer úplnej nadvlády v ukrajinskom Čiernom mori,“ povedal Zelenskyj na koncoročnej tlačovej konferencii s tým, že Moskva sa pokúsila nastoliť kontrolu „nad tým, čo by sme mali robiť, čo by sme mali vyvážať a podobne“.

Ukrajina tiež podľa neho dostane túto zimu niekoľko ďalších systémov protivzdušnej obrany Patriot, bude tak môcť lepšie čeliť rastúcim vzdušným útokom Moskvy. Zelenskyj ich počet nezverejnil, dodal však, že prisľúbené zbrane sú „veľmi dôležitým výsledkom“ stretnutí so spojencami počas jeho nedávnych ciest do zahraničia.

Ukrajinský prezident na tlačovej konferencii zároveň upozornil, že voľby sa v krajine nemôžu konať v čase vojny. O myšlienke usporiadať voľby sa na Ukrajine vo veľkej miere diskutuje napriek tomu, že ich zakazuje stanné právo, uvádza britský denník The Guardian. Zelenskyj opakovane uviedol, že usporiadanie volieb môže zmariť jednotu v krajine a ľahko to môže využiť Rusko.

Ako Zelenskyj ďalej informoval, že armáda požiadala o mobilizáciu 450.000 až 500.000 vojakov, čo by si podľa jeho slov vyžiadalo financovanie na úrovni 500 miliárd hrivien (13,5 miliardy dolárov). Rozhodnutie o tejto „veľmi citlivej otázke“ dosiaľ nepadlo, budú o nej diskutovať najvyšší predstavitelia armády a vlády, následne ju zváži parlament.

Ukrajinský líder tiež uviedol, že si je „istý“, že Spojené štáty jeho krajinu nesklamú v súvislosti s podporou.

Podľa Zelenského nikto nevie, kedy vojna s Ruskom skončí. „Domnievam sa, že nikto nevie odpoveď. Dokonca aj rešpektované osoby, naši velitelia a naši západní spojenci, ktorí hovoria, že táto vojna je na mnoho rokov, to nevedia,“ podotkol Zelenskyj.

V súvislosti so vzťahmi s Poľskom a otázkami blokád poďakoval Varšave za podporu, ktorú Ukrajine poskytla od začiatku invázie. „Musíme byť k sebe otvorení“, dodal s tým, že to nie je o vyrokovaní kompromisu s Poľskom, ale o prežití. Zároveň požiadal o príležitosť dostať ukrajinské obilie z krajiny a zdôraznil, že táto otázka by nemala byť politizovaná.

Vyjadril tiež nádej, že nová vláda v Poľsku blokádu na hraniciach s Ukrajinou zastaví.