Putin: Rusko je pripravené viesť rozhovory o Ukrajine

DNES - 15:07

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok povedal, že Moskva by bola pripravená viesť rozhovory o budúcnosti Ukrajiny s Kyjevom, Spojenými štátmi a európskymi krajinami, ak by si to želali. Zdôraznil však, že Rusko bude brániť svoje národné záujmy, informuje agentúra Reuters.

Putin, ktorý vlani vo februári poslal vojakov na Ukrajinu, opakovane vyhlásil, že by bol ochotný hovoriť o mieri. Podľa západných predstaviteľov však ešte čaká na výsledky prezidentských volieb v USA v novembri 2024. „Na Ukrajine, tí, ktorí sú agresívni k Rusku, a v Európe a v Spojených štátoch – chcú rokovať? Nech rokujú. Ale my to budeme robiť na základe našich národných záujmov,“ uviedol Putin na zasadnutie vedenia ministerstva obrany v Moskve. „Nevzdáme sa toho, čo je naše.“ Putin tiež povedal, že neplánuje vojnu „proti Európe“. Obvinil USA, že Európu využívajú na vlastné záujmy. V súvislosti s Ukrajinou uviedol, že jej členstvo v NATO nebude pre Rusko prijateľné za desať ani 20 rokov, informovala stanica Sky News. Šéf Kremľa okrem toho informoval, že Rusko ponecháva svoje strategické sily na najvyššej úrovni pohotovosti, pričom modernizuje svoj jadrový arzenál v čase, keď proti nemu vedie Západ hybridnú vojnu. Zopakoval aj, že Moskva bude pokračovať vo svojej „špeciálnej operácii“ na Ukrajine, kým nedosiahne svoje ciele, napísal denník The Guardian.