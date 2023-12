Konsolidačný balíček zníži príspevok pre RTVS, zvýši tiež súdne poplatky

Legislatívnu zmenu schválil parlament vo utorkovom hlasovaní. Poslanci Národnej rady (NR) SR o nej rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.

Nová legislatíva hovorí aj o tom, že štátny sviatok Deň Ústavy SR, ktorý si pripomíname 1. septembra, viac nebude dňom pracovného pokoja. Poslanci zároveň vypustili 1. september zo zoznamu dní, počas ktorých platí zákaz maloobchodného predaja. V tejto súvislosti sa 1. september vypúšťa aj z ustanovenia, ktoré upravuje výnimky zo zákazu maloobchodného predaja.

RTVS bude dostávať zo štátneho rozpočtu príspevok vo výške najmenej 0,12 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Výška príspevku vychádza podľa vlády zo skutočných výdavkov predchádzajúcich období. Poslanci schválili aj návrh na prípadné dofinancovanie RTVS v prípade, že by bola objektívne ohrozená finančná a vnútorná stabilita telerozhlasu. Umožniť by sa to malo v súlade so zmenou rozpočtu a výdavkových limitov. Zároveň schválili aj zvýšenie dotácie zo štátneho rozpočtu pre Maticu slovenskú v prípade potreby či nepredvídateľných okolností. Matica slovenská dostáva každoročne každoročne 1,5 milióna eur.

Návrh tiež hovorí o zvýšení súdnych a správnych poplatkov od apríla 2024. Poplatky sa zvýšia od 40 do 54 percent. Zámerom úpravy je valorizácia sadzieb vybraných poplatkov. Väčšina z nich sa podľa vlády naposledy menila skôr ako pred zavedením eura na Slovensku, čo bolo v roku 2009.

Od nového roka sa zvýšia zdravotné odvody pre zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a tzv. samoplatiteľov. Zvýšia sa napokon iba dočasne, a to do konca roka 2027. Sadzba poistného pre zamestnávateľa sa má zvýšiť z desiatich na 11 percent vymeriavacieho základu, ak zamestnávateľ zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím, sadzba poistného sa má upraviť z piatich na 5,5 percenta. V prípade SZČO a samoplatiteľov sa má sadzba zvýšiť zo 14 na 15 percent, ak ide o SZČO so zdravotným postihnutím zo siedmich na 7,5 percenta z vymeriavacieho základu.

Súčasťou novej legislatívy je aj nepriama novelizácia zákona o zdravotných poisťovniach. Zníži výšku percentuálnej sadzby príspevkov na činnosť operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby, Národného centra zdravotníckych informácií a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vláda to odôvodnila potrebou šetrenia prostriedkov verejného zdravotného poistenia.