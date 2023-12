Zabudnite na pečené gaštany. Tento spôsob prípravy je oveľa rýchlejší a kvalitnejší

Jednou z najväčších nevýhod jedenia chutných pečených gaštanov je čas, ktorý treba venovať ich príprave. Ešte pred samotným pečením je vhodné ich najprv povariť a následne piecť aspoň 20 minút.

Tieto nepríjemnosti našťastie dokáže vyriešiť teplovzdušná fritéza, ktorá vďaka menšiemu priestoru a cirkulácii horúceho vzduchu dokáže výrazne skrátiť čas prípravy. Nemusíte sa pritom ani zaťažovať s namáčaním – šupka pohodlne zíde z gaštanov aj bez neho. Dôležité je však správne ich narezať.

Ako pripraviť gaštany vo fritéze

1. Narežte ich

Pomocou malého ostrého noža vykonajte rez pozdĺž celej vypuklej strany gaštanov. Pre ešte ľahšie šúpanie môžete vykonať dva kolmé rezy, nie je to však nevyhnutné. Najdôležitejším prvkom rezu by mala byť jeho dĺžka – ideálne by mal prechádzať naprieč celou stranou gaštanu.

Vďaka zárezom z gaštanov ľahšie unikne para, takže pri pečení neprasknú. Teplo zároveň stočí rohy rezov, takže následne jednoduchšie odstránite šupku.

2. Vložte do fritézy

Predhrejte fritézu na 180 stupňov (pri takejto teplote treba piecť gaštany aspoň 20 minút. Alternatívou je piecť ich 8 až 10 minút pri 200 stupňoch) a vložte do nej gaštany narezanou stranou otočenou nahor.

3. Pečte

Pečte gaštany podľa vyššie uvedených inštrukcií, alebo kým sa šupka nezačne stáčať.

Po upečení nechajte gaštany celkom vychladnúť. Šupka začne na studenom vzduchu tvrdnúť a praskať, čo by ste mali začuť. Po vychladnutí už zostáva rad len na šúpaní – ideálne prstami alebo si pomôžte malým nožom.