Našli ste si za autom nákupný košík alebo fľašu s vodou? Pozor, ide o nástrahu!

Katie Ringová je inštruktorka sebaobrany a na TikToku zdieľa videá, v ktorých radí, ako sa chrániť pred nebezpečenstvom v rôznych životných situáciách. V jednom zo svojich klipov divákom prezradila, ako sa zabezpečiť pri nakupovaní.

„Tieto tipy využijete pri každom nakupovaní, no dávajte si extra pozor najmä počas sviatkov,“ radí Ringová.

Podozrivé nákupné košíky

„Ak si za autom nájdete nákupný košík, dajte si pozor,“ radí Ringová vo videu. Podľa nej košík alebo fľašu s vodou využívajú zlodeji na odpútanie pozornosti vodiča. Ten si po naštartovaní všimne prekážku v jazde a vystúpi z vozidla, čo využijú kriminálnici na to, aby doňho nastúpili a ukradli cennosti uložené na sedadle alebo v priehradke.

Inštruktorka radí namiesto toho ostať v aute a pomaly vycúvať tak, aby ste zároveň posunuli aj nákupný košík. „Ak nevyhnutne musíte vystúpiť, odporúčam zaparkovať, vypnúť auto, zobrať kľúče, čo najrýchlejšie vystúpiť, zamknúť auto, vrátiť sa do obchodu a upozorniť ochranku,“ radí Ringová.

Taktické parkovanie

Foto: Mikbiz/Shutterstock.com

Expertka ďalej odporúča parkovať cúvaním, pokiaľ je to možné. Vďaka tomu má vodič lepší výhľad na parkovisko, ktoré môže zároveň rýchlejšie opustiť.

Zamykanie

„Vždy si zamknite dvere,“ pokračuje Ringová. „Ja mám zamykanie nastavené tak, aby sa dvere dali odomknúť len zvnútra.“

Podľa odborníčky je tiež dobrý nápad obmedziť centrálne odomykanie tak, aby sa po jeho aktivovaní odomkli len dvere na strane vodiča.

Odložte mobil

Foto: Ground Picture/Shutterstock.com

Pri tom, ako sa pohybujete po parkovisku, by ste sa nemali nechať rozptýliť mobilom. Ringová radí neustále kontrolovať svoje okolie a pozorovať ľudí, ktorí by vás mohli sledovať.

„Toto robte aj po nastúpení do auta,“ radí Katie. „Nezabávajte sa s mobilom po tom, ako nastúpite. Odíďte čo najrýchlejšie.“

Pomôcka na sebaobranu

Počas sviatkov by ste so sebou podľa expertky mali neustále nosiť aspoň jednu pomôcku na sebaobranu. „Noste so sebou nástroj na sebaobranu, ktorý viete použiť a ktorý je legálny,“ radí Ringová.