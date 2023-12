Vianoce so psom: Týmito jedlami psov nikdy nekŕmte

Ak vám ostanú nejaké zvyšky z vianočnej večere, možno vám napadne ich dať svojmu psovi, aby si aj on pochutil. Odborníci však majiteľov psov varujú, aby nedovolili svojim psom jesť všetky sviatočné jedlá počas Vianoc.

Hoci mnohí majitelia budú v pokušení dať svojmu domácemu miláčikovi zvyšky jedla, psy by sa mali vyhýbať čokoláde, cesnaku, cibuli, póru, pažítke, hroznu či hrozienkam.

Podľa expertov z Burns Pet Nutrition tretina chovateľov prekrmuje svojich psov a takmer polovica chovateľov sa so svojimi psami dokonca delí o syr. Aj keď si možno myslíte, že pes si zaslúži nejakú dobrotu, ktorá chutí aj nám, môžete mu tým uškodiť.

Pozor na sladilo xylitol

Výrobky bez cukru sú nevyhnutné pre diabetikov a prospievajú pásu, ale to isté sa nedá vždy povedať v prípade domácich zvieratách. V tejto naoko zdravej alternatíve sa často nachádza xylitol , umelé sladidlo, ktoré spôsobuje prudký nárast inzulínu, čo môže byť pre psy dokonca smrteľné.

Hoci sa príznaky často zmiernia do hodiny, nadmerná konzumácia xylitolu zvyšuje riziko zlyhania pečene. Psy by sa mali vyhýbať aj orechom, pretože môžu vyvolať slabosť, zvracanie, triašku a dokonca depresiu. Aj keď vedľajšie účinky zvyčajne ustúpia do 12 hodín, vždy je najlepšie tomu v prvom rade zabrániť.

Avokáda môžu pôsobiť ako neškodná potravina, ale rovnako ako varené kosti, aj tie experti z Burns Pet Nutrition označili za nebezpečné z dôvodu rizika zadusenia. Ak váš pes náhodou zje niektorú z týchto potravín, mali by ste okamžite kontaktovať svojho veterinára.

Foto: Firn/Shutterstock.com

Sedem potravín, ktorými nikdy nekŕmte svojich psov

Pažítka

Hrozno

Čokoláda

Cesnak

Cibuľa

Pór

Hrozienka

Príliš veľa soli a tuku v údeninách, ako je slanina, môže spôsobiť zápal pankreasu. Veterinár John Burns tiež varuje majiteľov, aby nenechali svoje psy prejedať sa. "Keď sa všetci pustia do vianočnej večere, nedovoľte, aby na vás tie veľké psie oči vytvárali tlak. To, čo máme na tanieri, nie je pre vášho ps vhodné,” upozornil Burns. Ak mu chcete dopriať niečo neškodné zo stola, potom je v poriadku obyčajná varená zelenina, no bez cibule a cesnaku.