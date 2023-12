Sviatočné cestovanie do a z Bratislavy vlakom je dvakrát drahšie ako letecky

Vyplýva to z analýzy organizácie Greenpeace, ktorá porovnala decembrové náklady na železničnú a leteckú dopravu medzi Bratislavou a dvanástimi európskymi destináciami.

Na trase Bratislava - Londýn bol vlak v priemere 4,5-krát drahší ako lietadlo, ukazuje analýza. Iba na trase Bratislava - Berlín bol vlak vždy lacnejší ako lietadlo. „Udržateľná železničná doprava zostáva pre mnohých cenovo nedostupná, čím sa zachováva nespravodlivé a životné prostredie poškodzujúce uprednostňovanie lietania, ktoré je najviac znečisťujúcou formou dopravy,“ skonštatovala hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová.

Greenpeace nesúhlasí s tým, že letectvo dostáva obrovské daňové úľavy, zatiaľ čo železničné lístky a elektrina pre vlaky sa zdaňujú. Systém je podľa Ábelovej zle nastavený. Vláda aj Európska únia (EÚ) by ho mali riešiť a zabezpečiť, aby bola udržateľná železničná doprava cenovo dostupná a prístupná pre všetkých, poukázala.

Pri výbere dopravy sú dôležitými faktormi aj pohodlie a jednoduchosť rezervácie. Z dvanástich analyzovaných trás medzi slovenským hlavným mestom a európskymi destináciami mali podľa Greenpeace iba dve trasy, do Berlína a Varšavy, priame vlakové spojenie. Zároveň z Bratislavy existujú priame letecké spojenia do štyroch analyzovaných destinácií. Okrem toho väčšina európskych železničných spoločností 12 týždňov pred Vianocami neponúkala lístky na trasy z a do Bratislavy, vrátane všetkých vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko, maďarského dopravcu MÁV, nemeckého DB a všetkých nočných vlakov rakúskej spoločnosti ÖBB. Naopak, všetky letenky na zimné cestovanie boli dostupné minimálne tri mesiace vopred, priblížila hovorkyňa.

Je podľa Greenpeace neprijateľné, že cesty vlakom medzi Slovenskom a európskymi krajinami sú stále výrazne drahšie ako lety. „Európska komisia a vlády v Európe musia konečne vytvoriť podmienky pre jednoduchšiu rezerváciu cezhraničných vlakových lístkov a lacnejšie cestovanie vlakom,“ poznamenala Ábelová. Zahŕňa to napríklad zrušenie DPH na vlakové lístky a trakčnú elektrinu, daňové zvýhodnenie petroleja, zníženie daňových výhod pre leteckú dopravu, rozšírenie a zlepšenie železničných spojení v celej Európe, zefektívnenie systémov rezervácie vlakových lístkov, financovanie dostupných klimatických lístkov a posilnenie ekologickej dopravnej infraštruktúry, ktorá umožní bezproblémové cezhraničné cestovanie.

„Cestovanie vlakom je najšetrnejší spôsob dopravy, pokiaľ ide o životné prostredie a produkuje o 80 percent menej emisií oxidu uhličitého na osobu a kilometer ako letecká doprava. Doprava je jediným odvetvím v EÚ, v ktorom emisie uhlíka poškodzujúce klímu, rastú,“ povedala hovorkyňa.

Greenpeace porovnal náklady na cestovanie vlakom a lietadlom medzi Bratislavou a 12 európskymi destináciami. Boli medzi nimi Amsterdam, Barcelona, Berlín, Brusel, Kodaň, Kolín nad Rýnom, Londýn, Miláno, Paríž, Rím, Benátky a Varšava. Všetky trasy analyzoval pre tri cesty v každom smere 21., 23. a 28. decembra.