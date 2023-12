Súd odročil pojednávanie so Zoroslavom K. na budúci rok

DNES - 12:58

Bratislava Správy » Domáce

Špecializovaný trestný súd (ŠTŠ) odročil pondelkové hlavné pojednávanie so Zoroslavom K. v prípade zasahovania do nezávislosti súdov. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa ŠTŠ Katarína Kudjáková.

„Samosudca hlavné pojednávanie odročil na dni 13., 14. februára a 12., 13. marca 2024 z dôvodu práceneschopnosti a ospravedlnení jedného obžalovaného a dvoch obhajcov,“ povedala hovorkyňa. V prípade sú okrem Zoroslava K. ďalší dvaja obžalovaní.