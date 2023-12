6 dôvodov, prečo sa stále cítite hladní

Je normálne, že medzi jedlami občas pociťujete hlad, no problém nastáva, keď máte pocit, že vám škvŕka v žalúdku stále. Podľa odborníka na výživu Roba Hobsona môže byť na vine nedostatok spánku, stres a dokonca aj nadmerná konzumácia chipsov, koláčov a sladkostí.

Prechod na vegánstvo

Niekedy je na vine aj zmena jedálnička. Zvýšený pocit hladu môžu pociťovať aj tí, ktorí prestali jesť mäso, mliečne výrobky a vajcia. Prechod na vegánsku stravu môže spôsobiť, že budete mať žalúdok ako na hojdačke. "Aj keď jete viac jedla, má málo energie," povedal Hobson o bezmäsitej strave. Základom vegánskej stravy je zelenina, obilniny, orechy a ovocie. Pri tejto diéte však často chýbajú živiny a bielkoviny, ktoré bol človek zvyknutý konzumovať zo živočíšnych produktov. Tie sa dlhšie trávia, a preto dlhšie potláčajú chuť do jedla.

Nedostatok spánku

Chuť do jedla môže stimulovať aj nedostatok spánku. Je to preto, že dobrý nočný odpočinok je nevyhnutný na podporu zdravej rovnováhy medzi hormónmi, ktoré ovplyvňujú chuť do jedla. "Ľudia, ktorí málo spia, môžu mať zvýšenú hladinu ghrelínu, hormónu, ktorý stimuluje chuť do jedla," uviedol Hobson pre Men's Health. Nedostatok spánku môže tiež znížiť hladinu leptínu, ktorý stojí za pocitom sýtosti.

Stres

Chronický stres môže tiež vyvolať návaly hladu. Krátkodobo stres vyvoláva reakciu bojuj alebo uteč, ktorá signalizuje nadobličkám, aby uvoľnili adrenalín. To dočasne potláča pocit hladu. Ak však stres pretrváva, žľazy, ktoré sa nachádzajú v hornej časti obličiek, uvoľňujú kortizol. Tento hormón stimuluje chuť do jedla.

Lieky

Na vine môžu byť aj niektoré lieky, napríklad antidepresíva. Tieto lieky totiž zvyšujú hladinu serotonínu v mozgu, čo môže v priebehu dlhého obdobia znížiť počet serotonínových receptorov, nazývaných 5HT2C, na povrchu buniek. Štúdie ukazujú, že blokovanie tohto receptora môže podnecovať chuť na jedlo plné sacharidov, ako sú cestoviny, chlieb a pečivo, a viesť k priberaniu na váhe.

Nezdravá strava

Okrem toho nezdravá strava môže tiež zvýšiť hlad. Aj keď si dáte veľkú porciu pizze, hamburger a hranolky alebo zmrzlinu, tieto nezdravé potraviny majú nízky obsah vlákniny a vysoký obsah sacharidov. Táto kombinácia môže spôsobiť náhly pokles hladiny cukru v krvi, čo signalizuje, že telo potrebuje viac jedla. Naopak, jedlo s vysokým obsahom bielkovín a zdravých tukov spomaľuje uvoľňovanie cukru do krvného obehu, čo vedie k pocitu sýtosti medzi jednotlivými jedlami.

Časté jedenie drobností

Podľa Hobsona konzumácia občerstvenia z nudy môže spôsobiť, že ľudia sa budú cítiť hladnejší a dostanú sa do "začarovaného kruhu jedenia". Ľudia často siahajú po rýchlo stráviteľných potravinách s nízkym obsahom vlákniny a vysokým obsahom cukru, ako sú koláče, sušienky a sladkosti. Hobson povedal: "Tieto potraviny len pridávajú do stravy ďalšiu energiu, keď nie je potrebná, a človek nie je nevyhnutne hladný alebo potrebuje jedlo. Ľudia, ktorí si často doprajú nejaké občerstvenie, tak môžu stratiť schopnosť rozpoznať, kedy sú skutočne hladní, pretože stále jedia."