Video: Skupina mužov sa pokúšala zachrániť žraloka. Toto však robiť nemali

Skupina mužov na floridskej pláži mala viac šťastia než rozumu, keď sa pokúšala zachrániť vyplaveného žraloka. Video zachytáva, ako muži ťahajú uviaznutého žraloka späť do oceánu, no stretnú sa s veľkým odporom obrovského predátora.

Divokú scénu zachytila na kameru na pláži Pensacola žena menom Tina Fey. Tá pre Storyful uviedla, že prišla na pláž osláviť výročie svadby so svojím manželom Joshom, keď sa neďaleko nich vyplavil na breh žralok a nedokázal sa vrátiť do vody. "Potom, čo som videla, ako sa snaží dostať späť do vody, sa ho môj manžel ujal a pokúsil sa mu pomôcť."

Na videu je vidieť, ako sa jej manžel a ďalší dvaja návštevníci pláže postavili za zviera, ktoré sa zmieta vo vode. Keď ho začali ťahať, žralok na nich takmer zaútočil, pričom Fey začala kričať: "Je to príliš nebezpečné, nerobte to!" Našťastie sa nikomu nič nestalo a aj žralokovi sa podarilo odplávať preč.