Pozor na tieto obľúbené likéry. Bežná chyba vám zničí trávenie aj kuchyňu

Vaječné, čokoládové a iné likéry s mliečnou zložkou patria medzi najobľúbenejšie druhy prípitku. Tento druh krémového alkoholu však so sebou prináša isté riziká, pokiaľ ide o ich skladovanie, konzumáciu a následne recykláciu. Bohužiaľ, tieto likéry po otvorení nevydržia dlho a odporúča sa, aby ste fľašu vypili do šiestich mesiacov od otvorenia.

Obsah mlieka v likéri spôsobí, že sa po určitom čase pokazí. Konzumácia nápoja s pokazenou mliečnou zložkou môže spôsobiť otravu jedlom. Príznaky otravy jedlom môžu zahŕňať nevoľnosť, vracanie, hnačku a kŕče v bruchu. Ak vypijete pokazený likér, môžu sa u vás vyskytnúť symptómy, ako je bolesť hlavy, nevoľnosť a vracanie. Je dôležité skontrolovať dátum exspirácie na etikete a dodržiavať správne skladovanie, aby sa zabezpečilo, že vaše zásoby vydržia až do dátumu exspirácie.

Ako zistiť, či sa likér pokazil

Foto: orinocoArt/Shutterstock.com

Ak máte podozrenie, že sa váš likér pokazil, môžete ho skontrolovať podľa týchto jednoduchých krokov:

Vôňa: Ak likér zapácha skysnutým mliekom alebo cítite nepríjemnú vaječnú zložku, pravdepodobne sa pokazil.

Ak likér zapácha skysnutým mliekom alebo cítite nepríjemnú vaječnú zložku, pravdepodobne sa pokazil. Chuť: Dajte si malý dúšok a skontrolujte, či chutí kyslo alebo má nepríjemnú chuť.

Dajte si malý dúšok a skontrolujte, či chutí kyslo alebo má nepríjemnú chuť. Textúra: Skontrolujte, či likér nie je zrazený, nezačal sa oddeľovať alebo nezačal byť hrudkovitý. Čerstvý likér by mal byť hladký a krémový.

Skontrolujte, či likér nie je zrazený, nezačal sa oddeľovať alebo nezačal byť hrudkovitý. Čerstvý likér by mal byť hladký a krémový. Dátum spotreby: Skontrolujte dátum spotreby na etikete. Pri správnom skladovaní môže vydržať 24 mesiacov od dátumu výroby.

Skontrolujte dátum spotreby na etikete. Pri správnom skladovaní môže vydržať 24 mesiacov od dátumu výroby. Skladovanie: Správne skladovanie je kľúčom k tomu, aby vaše zásoby vydržali až do dátumu spotreby. Neotvorenú fľašu môžete skladovať v chladničke alebo pri izbovej teplote, ale vystavenie teplu môže likéru uškodiť. Po otvorení fľašu vždy pevne uzavrite a vložte ju späť do chladničky. Fľaša likéru by sa mala v ideálnom prípade spotrebovať do šiestich mesiacov.

Starý likér narobí problémy aj v odtoku

Foto: Oxana Denezhkina/Shutterstock.com

Ak zistíte, že máte poloprázdnu fľašu, ktorej sa potrebujete zbaviť, možno vám ako prvé napadne vyliať obsah fľaše do umývadla. Inštalatéri však varujú, aby ste to nikdy nerobili. Zatiaľ čo vylievanie nápojov do umývadla, aby sa fľaša dala ľahko recyklovať, je štandardný postup, v prípade likéru to nerobte. Podľa odborníkov by to mohlo narobiť hotovú katastrofu v potrubí pod umývadlom. Zahustený nápoj môže spôsobiť vážne upchatie.

“Aj keď je nápoj chutný, nevydrží dlho a často končí v umývadle. Tento druh nápoja by sa však nikdy nemal likvidovať týmto spôsobom. Smotanové likéry majú veľký obsah tuku a ako také patria do kategórie TOM (Tuky, oleje a mazivá). Tie by sa nikdy nemali vypúšťať do umývadla, pretože sa lepia na potrubia a môžu spôsobiť ich upchatie,” vysvetlili odborníci z firmy My Builder pre Irish Mirror .

Problematické však nie sú len likéry, ale všetky druhy tukov, ktoré vám môžu ostať po varení a pečení. Odborníci tvrdia, že problémom pri vylievaní týchto druhov tekutín do odtoku je to, že po vychladnutí môžu stuhnúť a zablokovať potrubie pod drezom. Ak do drezu vylejete niečo, čo ste nemali, môže sa stať, že bude potrebné privolať opravárov.

Ak sa potrebujete zbaviť starého likéru či tukov, odborníci odporúčajú ich preliať do nádoby a vyhodiť do koša na bežný odpad. V prípade horúceho oleja alebo tuku ho musíte pred likvidáciou nechať vychladnúť.