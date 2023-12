Skupina mladíkov napadla 16-ročné dievča. Jej matka žiada o pomoc

Skupina mladíkov napadla 16-ročné dievča na autobusovej zastávke v Nitre. Matka dievčaťa na sociálnej sieti zverejnila výzvu o pomoc pri hľadaní svedkov incidentu. Podľa nej tínedžerke nikto nepomohol a museli ju ošetriť v nemocnici.

Ako informuje portál My Nitra, k útoku na dievča došlo ešte 27. novembra po 13.00 hod. Dievča stálo na autobusovej zastávke na Chrenovej blízko strednej školy, keď ju začala obťažovať skupina mladých mužov. Podľa matky dievčaťa išlo o minimálne desať Rómov, ktorí jej najskôr chytali tašku a potom si pýtali peniaze. Keď dievčina odmietla, pľuli na ňu oriešky a dostala päsťou do nosa. Nikto z okolostojacich jej však nepomohol a tínedžerku nakoniec ošetrili v nemocnici.

Matka dievčaťa pre My Nitra uviedla, že podala trestné oznámenie. Ako potvrdil Jaroslav Maček z nitrianskej prokuratúry, začiatkom decembra bolo začaté trestné stíhanie pre prečin výtržníctva. "Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony v tejto chvíli nebudeme poskytovať bližšie informácie," uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Jana Šinková.

Nešlo o ojedinelý prípad

Miestni obyvatelia na sociálnej sieti uviedli, že sa s podobnými útokmi stretávajú často. Ako uvádza My Nitra, v lete dvojica mladíkov pod hrozbou použitia mačety vylákala od školákov peniaze. Stalo sa to v centre mesta pred Mlynmi. „Dali sme im každý po päť eur. Boli to dvaja Rómovia, starší mohol mať okolo dvadsať. Za nimi stálo asi desať ľudí,“ povedal trinásťročný chlapec. Páchateľov, 16-ročného Erika a 20-ročného Denisa, polícia vypátrala a obvinila z lúpeže. Ukázalo sa, že mladší Erik má na svedomí minimálne jeden ďalší prípad lúpeže. Jeho obeťou bol 14-ročný školák, ktorého pripravil o peňaženku na zastávke MHD na Sládkovičovej ulici. Erika a jeho komplica 22-ročného Ivana vyšetrovateľ obvinil zo zločinu krádeže na chránenej osobe.

Nitrianska polícia už pred niekoľkými mesiacmi upozornila, aby boli obyvatelia mimoriadne ostražití v lokalite Mlyny – tržnica – Prior, kde sa pohybujú neprispôsobiví občania. Obyvatelia Nitry sa však necítia bezpečne ani v ďalších lokalitách mesta. Polícia uviedla, že posilnila hliadky, no viacerí Nitrania zobrali veci do vlastných rúk a chodia do centra rómskym spoluobčanom dohovárať vo väčších skupinách.