Taraba predpokladá Dankovu kandidatúru na prezidenta, PS podporí Korčoka

Opozičné PS podľa jeho šéfa a podpredsedu parlamentu Michala Šimečku podporí kandidatúru Ivana Korčoka. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

„SNS vzhľadom na to, že je historicky najstaršia strana, by mala mať vlastného kandidáta,“ povedal Taraba s tým, že Danko by mohol rozhodnutie o kandidatúre oznámiť do konca roka. Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) by podľa neho nebol pre voličov SNS ideálny kandidát do prvého kola volieb.

Šimečka zopakoval, že progresívci nenominujú vlastného kandidáta na prezidenta. „Rozhodli sme sa, že podporíme Ivana Korčoka,“ podotkol. Prvým dôvodom je zachovanie politickej rovnováhy a druhým Korčokova osobnosť.

V súvislosti s návrhom na zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry Taraba uviedol, že jeho existencia je európskou anomáliou. „Nevidíme žiadny dôvod, aby sme mali orgán, na čele ktorého stojí dlho aktívny politik,“ zdôraznil. Poukázal na to, že Špecializovaný trestný súd (ŠTS) zostane zachovaný. „ŠTS nerušíme z toho dôvodu, že tam sú kauzy, ktoré sú v nejakom štádiu posudzovania,“ dodal.

Šimečka kritizuje nielen návrh na zrušenie špeciálnej prokuratúry, ale aj znižovanie trestných sadzieb. Legislatívu považuje za šitú na mieru niektorým osobám. Kritizuje aj zámer na skrátenie premlčacích lehôt a navrhované skrátené legislatívne konanie. „Človek nemusí byť odborník na trestné právo, aby videl, že ide o majetkové trestné činy, podvody, prijímanie úplatku, korupciu, ktoré sú v státisícoch a miliónoch. A tam znižujete trestné sadzby,“ podotkol. Taraba nerozumie tomu, prečo by mali byť na Slovensku vyššie trestné sadzby ako v iných štátoch.

Šéf progresívcov vylúčil lobing za pozastavenie eurofondov v súvislosti s navrhovanou novelou trestnej politiky a zrušením špeciálnej prokuratúry. Do konfliktu s Európskou komisiou ide podľa neho vláda. Taraba hovorí v súvislosti s činnosťou špeciálnej prokuratúry o porušovaní ľudských práv. Šimečka to považuje za účelovú argumentáciu.