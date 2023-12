Premiér: Ceny potravín bude vláda riešiť od januára

Ešte v tomto roku by podľa neho parlament mal schváliť štátny rozpočet, ktorým by sa Národná rada (NR) mala začať zaoberať budúci týždeň od utorka (19. 12.).

„Top téma po hypotékach, trinástych dôchodkoch a energiách, ktoré sme vyriešili, budú ceny potravín. Ceny potravín nás začínajú veľmi zaujímať. Ja si myslím, že ministerstvo pôdohospodárstva pod vedením Richarda Takáča (Smer-SD) pripravuje lavínu návrhov, ktorú predstavíme v krátkom čase, pretože na to potrebujeme aj zhodu v koaličnej rade,“ spresnil premiér. Vláda bude musieť podľa neho v najbližšom čase vyriešiť aj problém nájomných bytov či Štátneho fondu rozvoja bývania.

Podčiarkol, že rozpočet by mal byť schválený do konca roka. Ak sa ho nepodarí schváliť do piatka 22. decembra, bude musieť NR SR rokovať o ňom aj po Vianociach. „Verím, že od utorka pôjde v parlamente rozpočet. Našťastie, pri rozpočte nemáme prvé, druhé a tretie čítanie. Ak by sme s ním začali v utorok alebo v stredu ráno, máme stredu, štvrtok a piatok. Ak nedôjde k tomu, že 22. decembra bude rozpočet už pripravený na hlasovanie, tak sa bude rokovať aj 27., 28. a 29. decembra či 30. decembra, ak bude treba. Toto je pevné rozhodnutie predsedu parlamentu, ktoré oceňujem,“ spresnil premiér.

Predseda vlády očakáva, že opozícia sa pri prerokovávaní štátneho rozpočtu nebude vyjadrovať odborne, ale politicky. „A to znovu bude o tom istom, o Danielovi Lipšicovi (špeciálnom prokurátorovi, pozn. TASR). My (koalícia) na neschválenie rozpočtu dôvod nemáme, pretože sme sa na rozpočte dohodli. Bol jednomyseľne schválený na vláde SR a predtým koaličnou radou. Jediný, kto môže zabrániť prijatiu rozpočtu je opozícia, a to tým, že bude nezmyselne obštruovať v parlamente a nedovolí nám, aby sme pristúpili k hlasovaniu v posledný možný deň, možno 30. alebo 31. decembra,“ povedal.

„Ak rozpočet nebude schválený do 22. decembra, tak si ťažko môžem plánovať nejakú dovolenku. Pokiaľ bude rozpočet schválený do 22. 12., tak určite niekde 'vypadnem'. Ak to bude inak, že medzi sviatkami budeme rokovať o rozpočte, neviem si predstaviť, že by sme parlamente ako vláda nesedeli. Je to náš rozpočet. Trochu teda závisí aj od opozície, ako bude vyzerať môj vianočný oddych,“ uzavrel predseda vlády.