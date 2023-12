Meteorológovia vydali viaceré výstrahy, hrozí víchrica aj povodne

Na východnom Slovensku sa v nedeľu môže tvoriť poľadovica. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahu prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) tiež upozorňuje na vietor na horách, povodne a smog v Jelšave, informuje o tom na webe.

Výstraha pred poľadovicou platí predbežne do utorka (19. 12.) pre väčšinu okresov Prešovského kraja. Rovnako aj v Trebišove, Michalovciach, Sobranciach a okrese Košice-okolie.

V Banskej Bystrici, Brezne, Poprade, Liptovskom Mikuláši, Ružomberku a Tvrdošíne vydal SHMÚ výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách. Na hrebeňoch hôr môže podľa meteorológov vietor dosahovať priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.

Objaviť sa môžu aj povodne, a to v okresoch Trebišov bez Roňavy a Michalovce. Meteorológovia tam vydali výstrahu druhého stupňa, platí do pondelka (18. 12.) do 9.00 h.

SHMÚ tiež upozorňuje na smogovú situáciu v Jelšave a okolí. Príčinou sú emisie z vykurovania pevným palivom, možný vplyv dopravy a priemyslu.