Poslanci NR SR budú pokračovať v riadnej schôdzi od pondelka

Od 10.00 h by mali pokračovať v 6. schôdzi, a to diskusiou k vládnej novele tzv. kompetenčného zákona. V pondelok majú rokovať až do polnoci, nebudú však hlasovať, najbližšie hlasovanie o prerokovaných bodoch ich čaká v utorok (19. 12.) dopoludnia.

Novela kompetenčného zákona, teda zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, hovorí o zriadení Ministerstva cestovného ruchu a športu SR od 1. januára 2024. Priniesť má aj zmenu spôsobu výberu šéfa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a ďalšie úpravy. V diskusii k návrhu je prihlásených písomne ešte 35 rečníkov. Následne sa môžu poslanci do debaty hlásiť aj ústne.

Poslanci stihli prebrať balík konsolidačných opatrení, ktoré zahŕňajú mimoriadne zdanenie bánk, zvýšenie spotrebných daní z alkoholu a tabaku, ale aj zníženie príspevku do druhého piliera či zvýšenie zdravotného odvodu. O balíku by mali hlasovať v utorok.

Po prebratí novely kompetenčného zákona by mal parlament prejsť k rokovaniu o štátnom rozpočte na budúci rok. Vládna koalícia ho chce prijať do konca tohto roka.

Na programe schôdze sú tiež neprerokované body, ktoré doručila vláda a navrhuje rokovanie o nich v skrátenom legislatívnom konaní. Medzi nimi je novela Trestného zákona, ktorá ráta so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry, či novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Opozícia návrhy ostro kritizuje a žiada ich stiahnutie. Rokovanie o nich sa snaží oddialiť. V skrátenom legislatívnom konaní by mali poslanci prebrať aj novelu zákona o štátnej podpore nájomného bývania.

Na programe schôdze je aj niekoľko poslaneckých návrhov. Parlament by mal tiež voliť nového predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.