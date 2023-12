Video: Moderátorka ukázala na kameru prostredník. Keď uvidíte celý záznam, pochopíte, prečo

Britská moderátorka Maryam Moshiriová nečakane ukázala prostredný prst počas moderovania spravodajstva BBC. Diváci počas priameho prenosu videli grafiku s odpočtom a následne im moderátorka ukázala prostredník.

Moshiriová sa neskôr za tento incident ospravedlnila a uviedla, že to bol len žart medzi ňou a réžiou. Moderátorka netušila, že režisér prestrihol na jej tvár, keď ešte ukazovala prostredník. Televízia musela uviesť veci na pravú mieru a rozhodla sa zverejniť celý záznam toho, čo sa skutočne stalo. Moshiriová odpočítavala priamy prenos a rozhodla sa, že zo žartu bude sekundy ukazovať na prstoch. Keď ostala už len jedna sekunda, ukázala ten najnevhodnejší prst, aký mohla.

Moderátorka na sociálnej sieti X uviedla: "Bol to súkromný vtip s tímom a je mi veľmi ľúto, že sa to dostalo do vysielania! Nebolo mojím zámerom, aby sa to stalo, a mrzí ma, ak som niekoho urazila alebo rozrušila. Neukazovala som prostredník divákom ani dokonca žiadnej osobe. Bol to hlúpy vtip, ktorý bol určený pre malý počet mojich kamarátov."

Keď si diváci pozreli celý záznam, mnohí žartovali, že by moderátorke mali zvýšiť plat a takéto odpočítavanie by malo byť vo viacerých televíziách. Viacerí ocenili, ako rýchlo dokázala prejsť zo žartovného výrazu na profesionálny, akoby sa nič nestalo.