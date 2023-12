Meteorológovia varujú: V týchto okresoch hrozí víchrica

Na horách prevažne severného Slovenska môže v sobotu popoludní silnejšie zafúkať, vyskytnúť sa môže až víchrica. Vydané sú výstrahy prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Výstrahy platia predbežne do 18.00 h v horských oblastiach okresov Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno. Vietor môže ojedinele v polohách nad 1800 metrov nad morom dosiahnuť v nárazoch rýchlosť od 110 do 120 kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť vetra sa môže pohybovať od 70 do 85 kilometrov za hodinu.

„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozorňuje SHMÚ.

Naďalej platí aj druhý stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňou v okresoch Michalovce a Trebišov bez povodia rieky Roňava.