Putin sa bude o znovuzvolenie uchádzať ako nezávislý kandidát

Ruská tlačová agentúra RIA citovala Andreja Turčaka, tajomníka generálnej rady prokremeľskej vládnucej strany Jednotné Rusko, podľa ktorého sa Putin nebude uchádzať o znovuzvolenie ako kandidát tejto strany, aj keď má jej plnú podporu.

Predseda strany Spravodlivé Rusko - Za pravdu Sergej Mironov uviedol, že šéf Kremľa pôjde do volieb ako nezávislý kandidát. V tejto súvislosti sa podľa Mironova plánuje zber podpisov na podporu Putina.

Putin (71), ktorý sa pri moci ako prezident alebo predseda vlády drží už vyše dve desaťročia, oznámil svoj plán uchádzať sa o post prezidenta Ruskej federácie 8. decembra.

Podľa agentúry Reuters sú voľby pre Putina iba formalitou: s podporou štátu, štátnych médií a takmer bez prejavov nesúhlasu verejnosti je isté, že ich vyhrá. V praxi by to znamenalo, že vďaka šesťročnému mandátu sa udrží pri moci minimálne do roku 2030.

Podľa ruských opozičných politikov prezidentské voľby v Rusku nemajú nič spoločné s demokraciou a sú len „figovým listom“ na zakrytie skorumpovanej diktatúry putinovského Ruska, píše Reuters.

Priaznivci Putina túto analýzu odmietajú a poukazujú na nezávislý prieskum verejnej mienky, ktorý ukazuje, že 71-ročný Putin sa teší obľube u viac ako 80 percent obyvateľov krajiny. Priaznivci tvrdia, že Putin obnovil poriadok a vrátil Rusku časť vplyvu, o ktorý prišlo počas chaosu po rozpade sovietskeho impéria. Zároveň obhajujú aj „špeciálnu vojenskú operáciu“ - termín, ktorým Putin označuje ruskú inváziu na Ukrajine.

Termín konania prezidentských volieb - 17. marca 2024 - oznámila horná komora ruského Federálneho zhromaždenia - Rada federácie - začiatkom decembra. Ruská Ústredná volebná komisia k tomu prijala uznesenie, že hlasovať v prezidentských voľbách bude možné tri dni.