Nezvestného chlapca našli po 6 rokoch. Toto povedal vodičovi, ktorý ho zachránil

Britský chlapec, ktorý zmizol pred šiestimi rokmi, utiekol z obce v horách a svojmu záchrancovi vyrozprával neuveriteľný príbeh. V roku 2017 Alex Batty cestoval so svojou mamou a starým otcom po Španielsku a následne s ním zvyšok rodiny stratil kontakt a britská polícia po ňom vyhlásila medzinárodné pátranie. Vo štvrtok ho našli živého a zdravého vo Francúzsku po tom, ako niekoľko dní putoval po pyrenejských horách, keď odišiel od duchovnej komunity, v ktorej žil. Britského mladíka si pri ceste všimol Fabien Accidini, študent z Toulouse, ktorý pracuje na čiastočný úväzok ako rozvozca liekov. Prvé slová, ktoré teraz už 17-ročný Alex povedal vodičovi, boli: "Moja matka ma uniesla, keď som mal 12 rokov".

Accidini pre denník La Depeche povedal: "Kráčal, zatiaľ čo padali veľké kvapky dažďa. Keď som ho druhýkrát míňal, rozhodol som sa mu ponúknuť, že ho niekam odveziem. Bol dosť vysoký, blonďavý a oblečené mal čierne džínsy, biely sveter a ruksak. Pod pazuchou niesol aj skateboard a baterku na svietenie." Keď mu Alex povedal svoj príbeh, Accidini mu dal svoj mobilný telefón, aby mohol kontaktovať svoju starú mamu v Británii, ktorá je aj jeho zákonným zástupcom.

Chlapec roky žil v duchovnej komunite bez kontaktu so zvyškom sveta

Foto: facebook.com/themancuk

Chlapec, ktorý zmizol v roku 2017, mal byť v Marbelle len týždeň na vopred dohodnutom výlete so svojou 37-ročnou mamou Melanie a 58-ročným starým otcom Davidom. Rodina sa však nikdy nevrátila domov do Oldhamu. Alexova stará mama Susan Caruana dostala v roku 2017 prostredníctvom Facebooku video, na ktorom boli všetci traja v deň, keď sa mali vrátiť. Polícia ho zverejnila bez zvukového záznamu a zdá sa, že na ňom Alex, Melanie a David čítajú z papiera. Alex údajne žil s Melanie a Davidom vo vidieckej "duchovnej komunite" v pyrenejských horách v karavanoch a stanoch. Po jeho záchrane uviedol, že už mal dosť života v alternatívnej komunite a rozhodol sa odísť.

Alex údajne povedal, že nevie presne, kde vo Francúzsku žil, iba že to bolo "v horách medzi Ariège a Aude". Accidini dodal: "Povedal, že ho matka uniesla, keď mal 12 rokov. Odvtedy žil v Španielsku v luxusnom dome s približne desiatimi ľuďmi. Do Francúzska prišiel približne v roku 2021. Uprostred minulého víkendu sa rozhodol opustiť svoju matku a pripojiť sa k rodine v Anglicku. Po horách chodil viac ako štyri dni! Žil so svojou matkou v duchovnej komunite, ďaleko od bežného života. Alex mi povedal, že jeho matka bola trochu bláznivá, ale nikdy ho nedržala násilím. Mohol odísť, keby chcel. Nemal voči nej žiadnu nevraživosť, ale veľmi chcel nájsť svoju babičku. Chýbali mu jeho blízki."

Foto: facebook.com/TheIndependentOnline

Znepokojený vodič Accidini kontaktoval políciu a odviezol Alexa na policajnú stanicu. Alex sa pri rozhovore s policajtmi dokázal identifikovať bez akéhokoľvek oficiálneho dokladu totožnosti. "Jeho tvár a príbeh sa v každom ohľade zhodujú s tvárou Brita uneseného v roku 2017," uviedli miestne médiá. Accidini povedal: "Je to stopercentne Alex Batty. Keď som videl fotografie, ktoré zverejnili anglické médiá, absolútne som nepochyboval o jeho slovách." Britská polícia teraz spolupracuje s francúzskymi orgánmi. Hovorca francúzskej polície dodal: "Môžeme potvrdiť, že nájdený mladý muž je Alex Batty. Je v poriadku a poskytuje informácie."

Alexova mama neuznávala mainstream

Zástupca prokurátora v Toulouse Antoine Leroy novinárom povedal, že Alex vedel, že život, ktorý viedol so svojou matkou, sa musí skončiť po tom, ako oznámila svoj zámer presťahovať sa do Fínska. "Je možné, že matka v tomto čase skutočne odišla do Fínska, ako plánovala. Starý otec, ktorý bol vždy so svojou dcérou a vnukom, údajne zomrel približne pred šiestimi mesiacmi," uviedol Leroy.

Cestou na policajnú stanicu si mladý Brit od Accidiniho požičal telefón, aby mohol poslať správu svojej starej mame a povedať jej, že je nažive. Alexova stará mama pre denník The Sun povedala, že jej vnuk je v poriadku a momentálne komunikuje s úradmi vo Francúzsku. “Je to skvelá správa. Už len čakám, kedy sa vráti domov - som nadšená," uviedla Susan, pričom však nemá informácie o pobyte svojej dcéry a bývalého manžela. Podľa Susan Alexova matka nechcela, aby jej syn chodil do školy, pretože neverila v mainstreamové školstvo. Prezradila, že jej dcéra a bývalý manžel predtým žili s Alexom v roku 2014 v komunite v Maroku.

Susan sa nikdy nevzdala nádeje, že sa jej vnuk jedného dňa nájde. Na Facebooku mu naposledy popriala všetko najlepšie k narodeninám: "Prosím, daj mi znamenie, že si v poriadku. Všetko, čo chcem vedieť, je, že si živý a zdravý. Boli to roky mučenia. Moje srdce je zlomené. Tak veľmi ťa milujem. Dúfam, že ťa jedného dňa opäť uvidím. Dala by som čokoľvek len za jedno objatie."

O zmiznutí uviedla: "V nedeľu sa mali popoludní vrátiť a môj manžel sa ich chystal ísť vyzdvihnúť. Na Facebooku som dostala správu a bolo to video z YouTube, na ktorom boli všetci traja. Melanie povedala dôvody, prečo urobili to, čo urobili. Alex povedal, že je miliónkrát lepšie byť s mamou a starým otcom. Samozrejme, že ma to trochu zabolelo, ale potom sa ozvali moje ďalšie obavy. Dôvod, prečo si myslím, že to urobili, je ten, že v podstate môj životný štýl, nie je to, s čím oni súhlasia - jednoducho žiť zo dňa na deň, ako normálni ľudia. Nechceli, aby chodil do školy, neveria v bežnú školu."