Tieto nastavenia si zmeňte na sociálnych sieťach, ak sa nechcete stať obeťou kyberútočníkov

Vďaka sociálnym sieťam sme nielen spojení s blízkymi aj cudzími ľuďmi na celom svete, ale stali sme sa aj jednoduchším cieľom pre útočníkov v kyberpriestore. Čím viac toho o sebe zverejníme na sociálnej sieti, tým jednoduchšie pre nich môže byť ukradnúť nám našu identitu či nám jednoducho ukradnúť dáta a vďaka tomu sa dostať napríklad k bankovému účtu. Nezáleží pritom na tom, akú sociálnu sieť používate. Na každej sa môžete pre týchto ľudí stať terčom.

Experti na kybernetickú bezpečnosť preto varujú, aby si používatelia na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a aj X (predtým známa ako Twitter) zmenili nastavenia bezpečnosti, vďaka čomu zabránia tomu, aby sa takýmto ľahkým terčom stali. „Keď má kyberzločinec o vás dostatok informácií, môže ich použiť na krádež vašej identity,“ povedal Aranza Trevino zo spoločnosti Keeper Security. Zároveň hneď dodáva: „Krádež identity môže byť nielen nákladná, ale aj časovo náročná a psychicky a emocionálne vyčerpávajúca. Všetky vaše účty na sociálnych sieťach by mali mať prísne nastavenie súkromia.“

Mali by ste tak obmedziť dosah toho, kto každý môže vidieť vaše príspevky. Snažte sa upraviť nastavenia tak, aby bolo všetko čo najviac súkromné. Ako si ich teda nastaviť? Každá zo sietí to má inak, ale všade by ste to mali hravo zvládnuť niekoľkými kliknutiami v PC alebo aj na telefóne. Poďme sa na to pozrieť postupne.

Facebook

Vo svojom profile kliknite na Nastavenia a súkromie a vyberte možnosť Nastavenia, čím sa vám otvorí stránka s detailnými nastaveniami vášho účtu na Facebooku. Nájdite si rýchle nastavenia súkromia a pri ich kontrole vyberte možnosť Kto môže vidieť, čo zdieľate. Tam si už následne zvolíte, kto môže vidieť informácie o vás – telefónne číslo, email, dátum narodenia, bydlisko a ďalšie. Tie všetky môžu útočníkom poskytnúť detaily o vás, ktoré môže využiť.

Prípadne môžete zmeniť aj to, kto môže vidieť vaše príspevky, kto vám môže poslať žiadosť o priateľstvo a podobne. V sekcii Súkromie v nastaveniach jednoducho vyberte, že chcete nastaviť viditeľnosť len pre priateľov. Zaujímavou možnosťou je to, či chcete povoliť, aby vyhľadávače mimo Facebooku odkazovali na váš profil. To môžete tiež zakázať.

X

Táto sociálna sieť si prešla nielen zmenou vlastníka a následne aj názvu, ale aj rôznymi zmenami v tom, ako vlastne funguje. Pod svojím profilom nájdete položku Nastavenia a podpora a tam kliknite na Nastavenia. Nájdite si sekciu Súkromie a bezpečnosť a potom vyberte možnosť Cieľová skupina, médiá a označovanie.

Tam môžete jednoducho zakliknúť možnosť Chrániť svoje príspevky. Keď je táto možnosť vybratá, vaše príspevky a ďalšie informácie o účte sa zobrazujú len ľuďom, ktorí vás sledujú. Taktiež tam môžete nastaviť to, kto vás môže označovať na fotkách, aby sa aj tieto nedostali do nepovolaných rúk. Označovanie môžete obmedziť, ale aj úplne zakázať.

Instagram

No a nakoniec sociálna sieť Instagram, ktorá slúži hlavne na komunikáciu prostredníctvom fotiek a videí. Prejdite do časti Nastavenia a ochrana osobných údajov a tam vyhľadajte položku Kto môže vidieť váš obsah. Potom jednoducho prepnite položku Súkromné konto do polohy zapnuté a vyberte položku Prepnúť na súkromné.

Akým chybám sa vyhnúť?

Väčšina ľudí dnes už využíva sociálne siete, kde zdieľajú takmer všetko zo svojho života, čo môže byť mocná zbraň v rukách kybernetických zločincov. Málokto však vie, ako si správne tieto siete zabezpečiť. Je niekoľko dôležitých možností, ktoré by ste mali využívať. Detailnejšie sme sa im venovali v našom článku v minulosti. Ak už ale nič iné, experti upozorňujú na to, aby ste využívali aspoň silné heslá a riadili sa týmito 4 pravidlami: