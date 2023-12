Kremeľ chváli Orbána: Maďarsko si bráni svoje záujmy

„Maďarsko je zvrchovaná krajina. Má svoje vlastné záujmy a na rozdiel od mnohých európskych krajín svoje záujmy pevne bráni, čo na nás robí dojem,“ reagoval Peskov. Moskva podľa AFP vníma Budapešť ako svojho spojenca v EÚ.

Maďarsko zablokovalo v noci na piatok na summite v Bruseli dohodu o novej finančnej pomoci pre Ukrajinu v objeme 50 miliárd eur. Z tejto sumy malo 17 miliárd tvoriť nevratné granty a 33 miliárd pôžičky. Voči návrhom Európskej komisie mali okrem Maďarska výhrady aj takzvané „šetrné“ členské štáty, ktoré sú čistými platcami do rozpočtu EÚ.

Maďarsko pomoc pre Ukrajinu zablokovalo po tom, čo lídri členských krajín prijali rozhodnutie otvoriť prístupové rokovania o vstupe do EÚ pre Ukrajinu a Moldavsko. Peskov v piatok tento krok kritizoval s tým, že môže destabilizovať EÚ.

„Rokovanie o vstupe do EÚ môže trvať roky alebo desaťročia. EÚ mala vždy prísne kritéria pre vstup a je očividné, že Ukrajina ani Moldavsko tieto kritéria v súčasnosti nenapĺňajú,“ cituje Peskova agentúra Reuters.

„Je to čisto politické rozhodnutie - túžba EÚ ukázať týmto krajinám takýmto spôsobom podporu. No takýto nový členovia by mohli v podstate EÚ destabilizovať,“ dodal.

Zámerom Bruselu je podľa Peskova takýmito krokmi poštvať bývalé krajiny Sovietskeho zväzu proti Rusku.