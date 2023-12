Orbán: Konečné slovo k vstupu Ukrajiny do EÚ majú aj tak národné parlamenty

Ak teda Maďarsko nechce, aby sa Ukrajina stala členom EÚ, parlament to odmietne, povedal v piatkovom pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Bola to dlhá a ťažká debata. Osem hodín som sa snažil presvedčiť lídrov EÚ, aby nezaradili vstup Ukrajiny do EÚ na program rokovania, ale nepodarilo sa,“ povedal Orbán.

Na otázku, prečo pri rozhodovaní o začatí prístupových rokovaní s Ukrajinou odišiel z miestnosti a prečo nehlasoval, premiér povedal, že tým chcel varovať nemeckého a francúzskeho prezidenta, že idú týmto „nesprávnym“ smerom.

Server Politico v tejto súvislosti poznamenal, že po troch hodinách uviaznutých diskusií medzi lídrami EÚ o pristúpení Ukrajiny k bloku nemecký kancelár Olaf Scholz navrhol Orbánovi, aby si dal kávu mimo rokovacej miestnosti.

K otázke veta návrhu spoločnej pôžičky EÚ na pomoc Ukrajine maďarský ministerský predseda povedal, že toto Únia už vyskúšala počas pandémie COVID-19. „Neurobme túto chybu znova. Situácia na Ukrajine je zlá, do vojny by sa nemalo posielať viac peňazí, ale vojna by sa mala zastaviť,“ podčiarkol Orbán.