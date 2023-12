Maďarsko zablokovalo dohodu o finančnej pomoci EÚ pre Ukrajinu

Dôvodom je nesúhlas Maďarska, ktoré zablokovalo aj opätovné prerokovanie rozpočtu Únie. Hlavy štátov a vlád sa k tejto téme plánujú vrátiť v januári. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP, AP a DPA.

Maďarský premiér Viktor Orbán kritizoval návrhy Európskej komisie na zmeny v dlhodobom rozpočte EÚ už pred štvrtkovým začiatkom summitu. Ďalší lídri však dúfali, že ho presvedčia o súhlase kompromisnými ponukami. Predseda Európskej rady Charles Michel v noci na piatok oznámil, že sa to nepodarilo. Veto potvrdil aj samotný Orbán.

„Zhrnutie nočnej zmeny: veto pre dodatočné peniaze Ukrajine, veto pre revíziu viacročného finančného rámca (rozpočtu). K tejto otázke sa v Európskej rade vrátime budúci rok po náležitej príprave,“ napísal Orbán na sociálnej sieti.

Summary of the nightshift:

veto for the extra money to Ukraine,

veto for the MFF review.

We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation.