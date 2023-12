Zvuk smrti: Osoba venčiaca psa musela utekať, keď to začula

Bezpečnostná kamera zachytila moment, kedy osoba venčiaca psa musela od strachu utekať, keď začula najdesivejší zvuk na svete. Na záberoch je vidieť, ako sa osoba prechádza so psom blízko domu, keď došlo k niečomu zvláštnemu. Ozval sa desivý zvuk, ktorý ostro narušil pokojnú noc. Vydesená osoba preto začala utekať do bezpečia svojho domova, pričom za sebou ťahala svojho psa.

The sound of an Aztec death whistle at night pic.twitter.com/aOH3FfD3ds