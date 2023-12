MZVEZ varuje pred podvodnými pracovnými ponukami v Thajsku a juhovýchodnej Ázii

Ide o pracovné ponuky v oblasti telemarketingu, IT sektora, predaja kryptomien, online kasína či ponuky investičných príležitostí, určené pre mladých ľudí vo veku 20 až 25 rokov so znalosťou svetových jazykov. „Môže ísť o podvod, ktorého sa môžete stať obeťou s následným zavlečením do podvodníckych centier, tzv. Scam Centers, ktoré sa nachádzajú v Mjanmarsku, Laose alebo Kambodži,“ upozornilo ministerstvo.

Priblížilo, že obetiam podvodu odoberú doklady a sú nelegálne premiestnené do podvodníckych centier, kde sú nútené pracovať v rámci podvodníckej schémy po celom svete. „V prípade odopretia spolupráce alebo poslušnosti sú osoby často fyzicky trestané, týrané a môžu sa stať predmetom obchodu s ľuďmi. Podvodné centrá môžu za prepustenie požadovať výkupné od rodinných príslušníkov,“ spresnil rezort s tým, že pri úteku a návrate do Thajska bez cestovného dokladu sú osoby často zatknuté a uväznené thajskou políciou do doby určenia imigračného štatútu.

Veľvyslanectvo SR v Bangkoku preto odporúča všetkým záujemcom o pracovné ponuky v Thajsku a regióne juhovýchodnej Ázie, aby si preverili dôveryhodnosť zamestnávateľa, jeho aktivity, ako aj adresu jeho sídla v regióne. „V prípade zapojenia sprostredkovateľskej agentúry je od nej potrebné žiadať všetky tieto informácie o zamestnávateľovi,“ doplnilo ministerstvo.