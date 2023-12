SNS zvažuje vlastného prezidentského kandidáta, Pellegrini jej podporu odmietol

Strana tvrdí, že šéf parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) odmietol podporu od SNS ako prípadný kandidát.

„SNS je pripravená podporiť Roberta Fica, ten však odmieta kandidovať. Peter Pellegrini zase odmietol koaličnú podporu od SNS. Je prirodzené, že uvažujeme o svojom kandidátovi, keďže čas sa kráti,“ uviedla strana vo svojom vyjadrení.

Vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) k otázke prezidentského kandidáta uviedol, že SNS má „väčšie zdieľanie elektrorátu“ so Smerom-SD, a preto je pre SNS ľahšie odporučiť voličom ako kandidáta Roberta Fica. Povedal to vo štvrtok v rádiu Expres s tým, že odporúčanie Pellegriniho by volič SNS nevedel „úplne“ pochopiť. „Z tohto pohľadu to potom skôr vychádza, že SNS musí niekoho postaviť,“ dodal Taraba. Ako najpravdepodobnejšiu voľbu na kandidáta v rámci SNS vidí jej šéfa Andreja Danka.

Danko pred pár dňami avizoval, že SNS by mala o svojom postupe rozhodnúť na sneme, ktorý by mohol byť medzi vianočnými sviatkami. Časť SNS hovorí podľa Danka o podpore Štefana Harabina ako prezidentského kandidáta a časť o tom, že je Dankovou povinnosťou kandidovať v záujme zachovania zjednocovania národných strán.

Pellegrini zatiaľ nepotvrdil, či bude kandidovať na funkciu prezidenta. Zámer kandidovať ohlásili diplomati a exministri zahraničných vecí Ivan Korčok a Ján Kubiš a zakladateľka Iniciatívy za vymazaných rodičov Beáta Janočková. Prezidentka Zuzana Čaputová sa o funkciu nebude opätovne uchádzať. Prezidentské voľby budú v roku 2024. Ich termín má vyhlásiť predseda parlamentu v januári.