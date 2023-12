Video, ktoré zachraňuje životy. Záchranári opisujú, ako sa „nepopáliť“ pri vianočných svetielkach

V súvislosti s domácou vianočnou výzdobou sa hovorí aj o spôsoboch, ako pred jej rizikami ochrániť domácnosť. Nebezpečné sú najmä nekvalitné vianočné svetielka, ktoré pri dlhodobom svietení môžu spôsobiť požiar.

Oheň v dome však nie je to jediné, čo hrozí po ozdobení vianočného stromčeka. Na instagrame na to upozorňuje austrálska nezisková organizácia CPR Kids, podľa ktorej sú najmä pre malé deti nebezpečné svetielka na gombíkové baterky.

V prípade, že dieťa otvorí zdroj s baterkami a jednu z nich vyberie a prehltne, hrozí mu poleptanie sliznice. Takýto scenár však nie je nevyhnutný – stačí omotať lepiacou páskou škatuľku s baterkami, čím jej zaistíte extra vrstvu ochrany.

„Ak počas sviatkov doma skladujete vianočné svetielka na baterky, tento jednoduchý trik vám dodá extra dávku ochrany pred zvedavými ručičkami,“ uvádzajú záchranári v príspevku.

Prvú pomoc treba hľadať v kuchyni

Malé gombíkové batérie sa vkladajú aj do hodiniek, načúvacích zariadení, drobných hračiek, svietidiel a niektorých druhov ovládačov. To, že sú malé, im zaručuje praktickosť a dobrú dostupnosť, no v domácnosti tiež práve preto predstavujú riziko pre malé deti.

Vysoké percento prehltnutých batérií sa bezpečne prepraví celým tráviacim traktom a dieťa ich vylúči bez závažnejších príznakov. V menšom množstve prípadov ale môže dôjsť k duseniu alebo otráveniu.

Najväčšie riziko predstavuje batéria typu CR2032. Je tvorená lítiovým článkom a má priemer 20 milimetrov a tvar disku. Kvôli svojej veľkosti sa batéria ľahko môže zaseknúť v pažeráku dieťaťa. Až 90 percent nehôd spojených s prehltnutím batérie dieťaťom sa v Spojených štátoch spája práve s týmto druhom baterky.

Najväčšie nebezpečenstvo pre deti predstavuje batéria s označením CR2032; Foto: PhotoRedHeart/Shutterstock.com

V prípade, že dieťa prehltne gombíkovú baterku, mali by ste ho rýchlo zobrať na pohotovosť. Ešte predtým by ste mu ale mali dať zjesť niekoľko lyžíc medu.

Nejde o žiadny babský recept. O užitočnosti medu pri prehltnutí batérie píše aj Canadian Medical Association Journal, podľa ktorého malé dávky medu pred odstránením batérie z hrdla dokážu zmierniť poranenia, ku ktorým môže dôjsť. Med je totiž mierne kyslý, takže pomáha neutralizovať zásaditosť batérie pri kontakte so sliznicou pažeráka.