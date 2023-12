Rusko narušilo vzdušný priestor NATO, na východe zasahovali nemecké stíhačky

Putin: Rusko je pripravené obnoviť vzťahy s USA, no podmienky zatiaľ na to nie sú

Rusko je pripravené na obnovenie svojich vzťahov so Spojenými štátmi, keď na to budú vytvorené vhodné podmienky. Vyhlásil to vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin počas svojej koncoročnej tlačovej konferencie.