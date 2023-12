Putin: Mier na Ukrajine bude, keď Rusko dosiahne svoje ciele

„Ciele sa nemenia. Pripomeniem, o čom sme vtedy hovorili - o denacifikácii Ukrajiny, o demilitarizácii a jej neutrálnom statuse,“ reagoval Putin.

Ruským vojakom sa pritom podľa Putina darí vylepšovať si pozície pozdĺž celej frontovej línie na Ukrajine. „V podstate po celej kontaktnej línii naše ozbrojené sily skromne povedané vylepšujú svoje pozície,“ vyhlásil. Zároveň poďakoval vojakom bojujúcim na Ukrajine.

Putin: “There will be peace when we achieve the goals of the Northern Military District. They have not changed. This is denazification and demilitarization. Their national hero Bandera is a Nazi criminal. Therefore, the issue of denazification is relevant.”… pic.twitter.com/O2jnu037uQ