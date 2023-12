Sestry a pôrodné asistentky žiadajú rozšírenie svojich kompetencií

Zlepšilo by to podľa nich prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti. TASR o tom informovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). Rozšírením kompetencií by sa podľa nej ušetrili i financie v systéme.

„Zároveň by to bola motivácia pre súčasné sestry ostať v systéme, ale aj motivácia pre potenciálnych nových uchádzačov o štúdium odboru ošetrovateľstvo alebo pôrodná asistencia. Samozrejme, že so sprehľadnením a rozšírením odborných činností sestier a pôrodných asistentiek, ako aj ich zodpovednosti, by sme mali pristúpiť k úprave ich miezd,“ povedala prezidentka komory Iveta Lazorová.

Komora chce podľa nej do návrhu zapracovať tie činnosti, ktoré sestry robia aj v súčasnosti, no nie sú vo vyhláške dostatočne zadefinované. „Sestry a pôrodné asistentky v súčasnosti častokrát vykonávajú činnosti, na ktoré nemajú zákonné oprávnenie (napríklad zavádzajú močové katétre u mužov a detí, podávajú transfúzie krvi, vyberajú stehy z rán, upravujú dávky kontinuálnych liekov, či v ambulanciách predpisujú lieky, vypisujú PN-ky a pod.). Sprehľadnenie kompetencií by pomohlo zlegalizovať súčasný stav,“ doplnil viceprezident SKSaPA Lukáš Kober.

Rozšírené kompetencie by podľa komory mohli zefektívniť prácu v ambulancii a znížiť čakanie pacienta na vyšetrenie. Navrhuje, aby sestry mohli predpisovať špecializovaný zdravotnícky materiál či vybrané lieky u pacientov, ktorí sú stabilizovaní v dlhodobej starostlivosti a potrebujú rutinné kontroly. „Sestra pri prvom kontakte s pacientom môže odobrať anamnézu, stanoviť pracovnú diagnózu pacienta, indikovať základné laboratórne a röntgenologické vyšetrenia, zhotoviť EKG, zmerať a posúdiť fyziologické funkcie. Takto pripravený pacient so všetkými hotovými vyšetreniami by bol podľa potreby pripravený do starostlivosti lekára,“ dodala.

Lazorová zároveň upozornila, že nastal čas prehodnotiť kompetencie zdravotníkov na základe príslušného vzdelania, najnovších vedeckovýskumných poznatkov, potrieb praxe aj v súlade s činnosťami sestier v zahraničí.