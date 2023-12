Pozor na takéto správy od podvodníkov: Ohrozené sú najmä mamy a otcovia

Bezpečnostní experti majú ďalšia vrásky na čele a varujú pred novým druhom podvodu, ktorý sa postupne množí a, bohužiaľ, javí sa ako veľmi efektívny. Útočníci to teraz skúšajú cez správy, ktoré môžete dostať na telefóne a v nich využívajú našu dobrú vôľu pomocou emotívnych príbehov. Takto sa snažia dostať k informáciám či dokonca peniazom, ktoré im môžete poslať v presvedčení, že ide o niekoho blízkeho.

Zjednodušene ide o „Ahoj, mami/oci“ správy, ktoré môžete dostať na svojom telefóne, či už ako SMS alebo aj formou správy napríklad na WhatsApp. Prvé správy o týchto podvodoch prišli už v roku 2021 a odvtedy sa množia. Najskôr sa skutočne na ich šírenie využívala najmä platforma WhatsApp, postupne si podvodníci nachádzali aj ďalšie kanály.

Deti v problémoch

Prečo odborníci tieto správy takto označujú? V zásade kvôli tomu, že sa v nich útočníci snažia navodiť dojem, že ide o vaše deti, prípadne niekoho iného z vašich blízkych. Správy sa rôznia, majú rôzne formy, rôznu dĺžku, snažia sa pôsobiť osobne, môžu v nich byť dokonca aj chyby. Cieľom je navodiť pocit, že je vaše dieťa či niekto iný v nebezpečenstve, prípadne sa stal nejaký problém. Môžu vás vyzývať, aby ste napísali na nejaké číslo. To všetko so zámienkou, že vašim blízkym telefón ukradli, spadol im či sa nejako zničil, práve preto komunikujú z iného čísla.

Čitatelia britského denníka Daily Mail sa podelili o správy, ktoré od podvodníkov dostali a vyzerajú napríklad takto:

„Mami, mám zlý deň! Spadol mi telefón, prosím, napíš mi tu, keď to uvidíš!

"Ahoj mami, len ti chcem oznámiť, že mi spadol telefón ako a praskol mi displej, takže zatiaľ mám starý telefón, zavolala by som, ale z tohto telefónu nič nepočujem, je naozaj starý, ale našťastie mám poistenie, takže asi za dva dni dostanem nový.

Ahoj mami, mohla by si mi, prosím, čo najskôr poslať SMS na moje dočasné číslo 07510884785? Veľmi pekne ďakujem!“

Nepanikárte a situáciu si preverte

Britská banka TSB vo svojich číslach uvádza, že prípady, kedy sa podvodníci vydávajú za vašu rodinu či blízkych, tvoria až 53 percent všetkých podvodov, pri ktorých sa podvodníci za niekoho vydávajú. Pričom až 93 percent z nich pochádza z aplikácie WhatsApp. Priemerná finančná strata na jednu obeť predstavuje sumu až viac ako 1600 libier (v prepočte viac ako 1850 eur).

Matt Hepburn, hovorca TSB pre oblasť podvodov, povedal: "Podvodníci vydávajúci sa za priateľov a rodinu využívajú našu dobrú vôľu prostredníctvom emotívnych príbehov a prosieb o naliehavú finančnú pomoc, aby jednoducho ukradli peniaze určené pre niekoho blízkeho.“ Je prirodzené, že chcete okamžite konať na základe akýchkoľvek správ od blízkych, ktorí vás žiadajú o pomoc, keďže vtedy nepremýšľate nad tým, či náhodou nejde o podvod.

Ale presne to by ste v takýchto prípadoch mali robiť a radia to aj odborníci. Ak dostanete nejakú takúto správu, nepanikárte a nejednajte zbrklo. V prvom rade je naozaj dôležité, aby ste finančné prostriedky nepreviedli okamžite. Spýtajte sa, o koho konkrétne ide. Ešte lepšie bude, ak priamo zavoláte na číslo svojich blízkych, ktorí sú údajne v ohrození. Akékoľvek bankové údaje, ktoré budú v takýchto správach, nebudú korešpondovať so skutočnými údajmi vašich blízkych, takže aj to si overte.

Keď si overíte, že ide o podvod, zablokujte dané číslo, aby vás už podvodníci neotravovali. Ak ste sa nechali oklamať a previedli ste už peniaze, kontaktujte svoju banku a rovno aj políciu. Dôležité je tiež to, za koho sa útočníci vydávajú a to hlavne v prípade, ak vám správa príde z nejakej komunikačnej aplikácie. Pravdepodobne totiž pochádza od niekoho, koho účet v aplikácii bol útočníkmi napadnutý. V takom prípade kontaktujte aj danú osobu a upozornite ju na túto skutočnosť.