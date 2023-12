Pred návštevou gynekológa nesmiete robiť jednu vec, najmä ak vám bude robiť ster

Pre mnohé ženy návšteva gynekológa nie práve prechádzkou ružovou záhradou a často sú pacientky pred vyšetrením nervózne. Mnohokrát nevedia, čo by mali a nemali robiť, pred, počas a po návšteve lekára a niekedy to sposobuje úzkosť. Gynekologička však upokojila ženy, že príprava na vyšetrenie nemusí byť zdrojom stresu a prezradila zásady, čo robiť a čo nerobiť pri návšteve gynekológa.

Doktorka Susanna Unsworthová pre Metro.co.uk povedala, že jedným z tabu pred vyšetrením je pohlavný styk. Lekárka odporúča, aby ste sa 24 hodín pred zákrokom zdržali sexu a aby ste sa počas tohto obdobia vyhli aj používaniu akýchkoľvek vaginálnych prípravkov, ako sú pesary alebo krémy. To platí najmä pre tie pacientky, ktoré podstupujú ster krčka maternice, pretože tieto prípravky, ako aj lubrikanty, spermicídne prípravky a semeno môžu ovplyvniť vaše výsledky.

Doktorka však varuje ženy, aby to zase nepreháňali s čistením intímnych partií, pretože to môže spôsobiť viac škody ako úžitku. “Vonkajšie čistenie vodou a jednoduchými neparfumovanými prípravkami (ideálne s vyváženým pH pre vulvu) je dôležité pre všeobecnú hygienu, ale nepreháňajte to s umývaním a rozhodne nevykonávajte žiadne vnútorné výplachy,” uviedla Unsworthová.

Pred návštevou lekára sa nemusíte trápiť s holením či depiláciou. Podľa gynekológov je to zbytočné . “Robte to, čo je vám príjemné, pretože to je dôležité. Je nám jedno, ako to vyzerá,” uviedla Unsworthová. Spoluzakladateľka Kliniky ženského zdravia v Cambridge ubezpečuje ženy, že lekári už videli a počuli už takmer všetko. “Často sa pýtame na menštruáciu, abnormálne krvácanie, výtok, zápach, sexuálne aktivity, bolesť. Na to všetko je úplne normálne sa pýtať a nemusíte sa cítiť trápne. Nepodliehajte pokušeniu klamať o veciach - pravdepodobne sme to už všetko počuli!"

Unsworthová nechce, aby sa ženy zbytočne stresovali: "Nedávno som videla článok, v ktorom sa spomínali rozpaky z toho, že na vulve bol prilepený kúsok toaletného papiera, pretože pacientka bola predtým na toalete. Opäť - toto nás nezaujíma! Pred vyšetrením choďte na toaletu, aby to bolo pohodlnejšie, a netrápte sa, ak sa kúsok papiera prilepí!" Takisto lekárku nezaujíma, čo majú pacientky na sebe. “Oblečte si to, v čom sa cítite pohodlne a čo sa dá aj ľahko obliecť a vyzliecť,” radí ženám.

Ako sa pripraviť na gynekologickú prehliadku

Podľa odborníčky je kľúčové viesť si záznam príznakov alebo si dopredu robiť poznámky o menštruačnom cykle. Premyslite si otázky, ktoré by ste chceli lekárovi položiť a možno si ich zapíšte. "Skúste sledovať svoj cyklus, pretože sa vás naň budú pravdepodobne pýtať, najmä na krvácanie medzi menštruáciami alebo po sexe. Uistite sa tiež, že máte údaje o všetkých liekoch, ktoré užívate. Buďte pripravené odpovedať na otázky týkajúce sa vášho všeobecného zdravia, ale aj sexuálneho zdravia. Uistite sa, že ste na všetky otázky odpovedali pravdivo,” uviedla doktorka.

Sledovanie menštruácie vám tiež pomôže zistiť, či budete počas návštevy lekára krvácať, čo by mohlo ovplyvniť termín kontroly. Podľa odborníčky to, že dostanete menštruáciu, nemusí nevyhnutne znamenať, že ju musíte zrušiť, pretože všetko závisí od toho, kvôli čomu ste na prehliadke. Namiesto toho odporúča zavolať vopred a overiť si, čo lekár odporúča. Napríklad pri vyšetrení krčka maternice by krvácanie mohlo byť problematické. "Ak krvácate nepravidelne, je dôležité, aby vás vyšetrili, takže nezáleží na tom, či krvácate - radšej vás uvidíme, ako by sme mali veci odkladať,” uviedla Unsworthová.